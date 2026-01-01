Apache Hop (Hop Orchestration Platform) es un proyecto de código abierto de integración y orquestación de datos incubado y graduado en la Apache Software Foundation como el sucesor moderno de Pentaho Data Integration (Kettle). Permite a los ingenieros de datos diseñar visualmente pipelines y flujos de trabajo que mueven y transforman datos a través de archivos, bases de datos, colas de mensajes, almacenes en la nube y APIs SaaS sin escribir código personalizado.

Esta plantilla despliega Hop Web, la versión basada en navegador de la GUI de Hop ejecutándose en Apache Tomcat. Alojar Hop por tu cuenta en tu propio VPS mantiene cada cadena de conexión, credencial y conjunto de datos intermedio en una infraestructura que tú controlas, sin tarifas por usuario, por pipeline o por volumen de filas, comunes en las plataformas ETL comerciales.