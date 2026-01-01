Despliega Apache Hop con un solo clic.
Plataforma de orquestación visual de datos de código abierto para diseñar pipelines y flujos de trabajo que se ejecutan en cualquier lugar.
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Todo lo que puedes crear con Apache Hop
Apache Hop (Hop Orchestration Platform) es un proyecto de código abierto de integración y orquestación de datos incubado y graduado en la Apache Software Foundation como el sucesor moderno de Pentaho Data Integration (Kettle). Permite a los ingenieros de datos diseñar visualmente pipelines y flujos de trabajo que mueven y transforman datos a través de archivos, bases de datos, colas de mensajes, almacenes en la nube y APIs SaaS sin escribir código personalizado.
Esta plantilla despliega Hop Web, la versión basada en navegador de la GUI de Hop ejecutándose en Apache Tomcat. Alojar Hop por tu cuenta en tu propio VPS mantiene cada cadena de conexión, credencial y conjunto de datos intermedio en una infraestructura que tú controlas, sin tarifas por usuario, por pipeline o por volumen de filas, comunes en las plataformas ETL comerciales.
Funciones clave de Apache Hop
Diseñador visual de pipelines
Editor de arrastrar y soltar con más de 200 transformaciones y acciones que cubren archivos, bases de datos, API, colas de mensajes y controles de calidad de datos: no se requiere Java ni Python para construir flujos de trabajo de producción.
Interfaz gráfica de usuario basada en navegador
La misma experiencia de la GUI de Hop que el cliente de escritorio, ofrecida a través de Tomcat para que los equipos puedan diseñar pipelines desde cualquier navegador sin instalaciones locales de Java.
Ejecución agnóstica del motor
Diseñar una vez y ejecutar pipelines en el motor nativo de Hop, Apache Spark, Apache Flink o Google Cloud Dataflow a través de la abstracción de ejecutor de Apache Beam.
Flujos de trabajo impulsados por metadatos
Reutiliza conexiones, configuraciones de ejecución, plantillas de pipeline y pruebas unitarias como objetos de metadatos de primera clase registrados en Git junto con las definiciones de pipeline.
Linaje de datos integrado
Cada transformación registra entradas, salidas y asignaciones de campos para que los analistas puedan rastrear una columna hasta sus archivos o tablas de origen a través de flujos de trabajo complejos de varios pasos.
¿Por qué ejecutar Apache Hop en Hostinger?
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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