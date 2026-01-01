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Plataforma ligera de registro de cambios y hoja de ruta autoalojada con votación de la comunidad, reacciones con emojis y automatización de boletines.

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Procesadores AMD EPYC
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con ShipShipShip

ShipShipShip es una aplicación de código abierto para registro de cambios y hoja de ruta que ayuda a los equipos de producto a compartir actualizaciones y recopilar comentarios de la comunidad en un solo lugar. Desarrollada con SvelteKit y Go, combina un registro de cambios público pulido con un panel de administración estilo kanban donde cada lanzamiento, corrección e idea futura convive junto a los votos y reacciones que ha obtenido.

Alojar ShipShipShip en tu propio VPS mantiene las listas de suscriptores, las credenciales SMTP y los datos de comentarios bajo tu propio control, elimina el precio por asiento de las alternativas alojadas, y te permite personalizar la página pública a través de temas instalables que coinciden con tu producto.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ShipShipShip

Votación de la comunidad

Los visitantes votan sobre las características propuestas para que el equipo pueda priorizar la hoja de ruta según la demanda real en lugar de suposiciones internas.

Reacciones de emoji

Ocho tipos de reacción permiten a los lectores reaccionar a cada entrada, proporcionando una señal ligera sin forzarlos a pasar por un flujo de registro.

Mapa de ruta de Kanban

Tablero de arrastrar y soltar con estados personalizables que mantiene visible para todo el equipo cada elemento propuesto, en curso y enviado.

Automatización de boletines

Los boletines con SMTP se envían automáticamente cuando una entrada cambia de estado, para que los suscriptores se enteren de las novedades sin envíos manuales.

Temas instalables

El sistema de temas impulsado por manifiestos separa el panel de administración del registro de cambios público para que puedas igualar la marca de tu producto exactamente.

API REST

La API REST completa para eventos, reacciones, votos y suscriptores de boletines facilita la integración con herramientas de CI/CD o de marketing.

¿Por qué ejecutar ShipShipShip en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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