Implementa Apache Guacamole con un solo clic.
Pasarela de escritorio remoto sin cliente para acceder a conexiones RDP, SSH, VNC y Telnet directamente desde tu navegador web.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Apache Guacamole
Apache Guacamole es una pasarela de escritorio remoto sin cliente que te permite acceder a servidores RDP, VNC, SSH y Telnet desde cualquier navegador web moderno: sin plugins, sin software cliente nativo y sin configuración por dispositivo. El navegador se encarga de la renderización mientras que un demonio del lado del servidor traduce los protocolos, haciendo que el acceso remoto sea tan sencillo como abrir una URL.
Autoalojar Guacamole en tu propio VPS convierte tu servidor en un host de salto central para gestionar máquinas remotas en cualquier parte del mundo. La gestión de usuarios integrada, los registros de auditoría y la compartición de conexiones lo hacen igualmente útil para administradores individuales y equipos pequeños, manteniendo cada credencial y sesión bajo tu control directo.
Funciones clave de Apache Guacamole
Acceso al navegador sin cliente
Conéctate a cualquier host RDP, VNC, SSH o Telnet directamente desde una pestaña del navegador: sin software cliente, sin plugins y sin necesidad de eludir el firewall.
Soporte multiprotocolo
Los adaptadores integrados para RDP, VNC, SSH, Telnet y Kubernetes cubren las necesidades diarias de los administradores, desarrolladores y equipos de seguridad.
Credenciales centralizadas
Almacena las contraseñas del servidor, las claves SSH y los certificados una sola vez en Guacamole y concede acceso a los usuarios sin compartir nunca los secretos subyacentes.
Gestión de usuarios y grupos
Permisos basados en roles, integración de LDAP y SAML, y reglas de acceso por conexión mantienen a los equipos grandes organizados a medida que el inventario de conexiones crece.
Grabación y auditoría de sesiones
La grabación opcional de sesiones y los registros de actividad detallados facilitan la auditoría de quién se conectó dónde y qué hizo.
¿Por qué ejecutar Apache Guacamole en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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