Hasta un 69% de descuento en Apache Guacamole

Implementa Apache Guacamole con un solo clic.

Pasarela de escritorio remoto sin cliente para acceder a conexiones RDP, SSH, VNC y Telnet directamente desde tu navegador web.

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Implementa Apache Guacamole con un solo clic.

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64,99  €
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17,99  €
5,49  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Apache Guacamole

Apache Guacamole es una pasarela de escritorio remoto sin cliente que te permite acceder a servidores RDP, VNC, SSH y Telnet desde cualquier navegador web moderno: sin plugins, sin software cliente nativo y sin configuración por dispositivo. El navegador se encarga de la renderización mientras que un demonio del lado del servidor traduce los protocolos, haciendo que el acceso remoto sea tan sencillo como abrir una URL.

Autoalojar Guacamole en tu propio VPS convierte tu servidor en un host de salto central para gestionar máquinas remotas en cualquier parte del mundo. La gestión de usuarios integrada, los registros de auditoría y la compartición de conexiones lo hacen igualmente útil para administradores individuales y equipos pequeños, manteniendo cada credencial y sesión bajo tu control directo.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Apache Guacamole

Acceso al navegador sin cliente

Conéctate a cualquier host RDP, VNC, SSH o Telnet directamente desde una pestaña del navegador: sin software cliente, sin plugins y sin necesidad de eludir el firewall.

Soporte multiprotocolo

Los adaptadores integrados para RDP, VNC, SSH, Telnet y Kubernetes cubren las necesidades diarias de los administradores, desarrolladores y equipos de seguridad.

Credenciales centralizadas

Almacena las contraseñas del servidor, las claves SSH y los certificados una sola vez en Guacamole y concede acceso a los usuarios sin compartir nunca los secretos subyacentes.

Gestión de usuarios y grupos

Permisos basados en roles, integración de LDAP y SAML, y reglas de acceso por conexión mantienen a los equipos grandes organizados a medida que el inventario de conexiones crece.

Grabación y auditoría de sesiones

La grabación opcional de sesiones y los registros de actividad detallados facilitan la auditoría de quién se conectó dónde y qué hizo.

¿Por qué ejecutar Apache Guacamole en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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