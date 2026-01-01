TensorZero es una plataforma LLMOps de código abierto que combina una pasarela Rust de alto rendimiento con observabilidad, evaluaciones y flujos de trabajo de optimización integrados. A diferencia de las pilas de múltiples herramientas que unen un proxy, un rastreador y una pipeline de ajuste fino, TensorZero trata cada inferencia, señal de retroalimentación y ejecución de optimización como parte de un único bucle de retroalimentación, convirtiendo el tráfico de producción en el conjunto de datos que mejora tus prompts, modelos y decisiones de enrutamiento.

Alojar TensorZero en tu propio VPS mantiene los prompts, trazas y datos de retroalimentación en la infraestructura que controlas, sin recargos por llamada ni cuotas de tokens en la observabilidad. El almacén ClickHouse incluido escala a millones de inferencias, mientras que la pasarela actúa como proxy para OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock y docenas de otros proveedores detrás de una única API compatible con OpenAI.