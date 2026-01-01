Implementa Netdata con 1 clic.
Monitorización de infraestructura en tiempo real con granularidad de 1 segundo, más de 800 integraciones y cero configuración requerida.
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Todo lo que puedes crear con Netdata
Netdata es una plataforma de monitorización de infraestructura de código abierto y en tiempo real que recopila miles de métricas por segundo de tus servidores, contenedores, aplicaciones y servicios en la nube. A diferencia de las pilas de monitorización tradicionales que requieren capas separadas de recopilación de datos, almacenamiento y visualización, Netdata agrupa las tres en un único agente ligero, ofreciendo paneles en vivo a los pocos segundos de la implementación, sin necesidad de configuración manual para los servicios comunes.
Con más de 78.000 estrellas en GitHub y 500 millones de descargas de Docker, Netdata es una de las soluciones de monitorización autoalojadas más adoptadas. Ejecutarlo en tu propio VPS mantiene todas las métricas de infraestructura privadas dentro de tu red, con control total sobre las políticas de retención, las reglas de alerta y el acceso al panel de control.
Funciones clave de Netdata
Granularidad métrica de 1 segundo
Captura picos de CPU, presión de memoria y ráfagas de latencia que los intervalos de sondeo de 10 o 60 segundos pasan completamente por alto.
Más de 800 integraciones autodetectadas
Descubre y monitoriza automáticamente bases de datos, servidores web, colas de mensajes y servicios en la nube ejecutándose en el host. No se necesitan archivos de configuración.
Detección de anomalías impulsada por ML
Entrena un modelo de anomalías por métrica y detecta patrones inusuales antes de que causen interrupciones, sin ajuste manual de umbrales.
Monitorización de contenedores Docker
Descubre todos los contenedores en ejecución a través del socket de Docker y rastrea el uso de CPU, memoria, E/S de red y disco por contenedor.
Biblioteca de alertas preconfigurada
Se envía con cientos de alertas probadas en batalla que cubren sistemas operativos, bases de datos y métricas de aplicaciones: activas inmediatamente después de la implementación.
¿Por qué ejecutar Netdata en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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