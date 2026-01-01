Netdata es una plataforma de monitorización de infraestructura de código abierto y en tiempo real que recopila miles de métricas por segundo de tus servidores, contenedores, aplicaciones y servicios en la nube. A diferencia de las pilas de monitorización tradicionales que requieren capas separadas de recopilación de datos, almacenamiento y visualización, Netdata agrupa las tres en un único agente ligero, ofreciendo paneles en vivo a los pocos segundos de la implementación, sin necesidad de configuración manual para los servicios comunes.

Con más de 78.000 estrellas en GitHub y 500 millones de descargas de Docker, Netdata es una de las soluciones de monitorización autoalojadas más adoptadas. Ejecutarlo en tu propio VPS mantiene todas las métricas de infraestructura privadas dentro de tu red, con control total sobre las políticas de retención, las reglas de alerta y el acceso al panel de control.