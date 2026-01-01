Hasta un 69% de descuento en Deluge

Implementa Deluge con un solo clic.

Cliente de BitTorrent liviano con una interfaz web, soporte para plugins e integración perfecta de automatización de medios.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Deluge con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Deluge

Deluge es un cliente BitTorrent ligero y con muchas funciones, construido sobre la biblioteca libtorrent, que ofrece todas las capacidades esenciales de gestión de torrents a través de una interfaz limpia basada en navegador. Es compatible con el cifrado de protocolo, DHT, intercambio de pares, enrutamiento proxy, controles de velocidad y un ecosistema de plugins, lo que lo convierte en una opción fiable tanto para descargas ocasionales como para configuraciones avanzadas de automatización de medios.

Desplegar Deluge en un VPS proporciona ancho de banda dedicado para la siembra y descarga continuas sin consumir la conexión a internet de tu casa ni tus límites de datos. El entorno siempre activo mantiene ratios saludables en los trackers privados, se integra sin problemas con herramientas de automatización como Sonarr y Radarr, y mantiene tu actividad de torrents aislada en una infraestructura dedicada con una dirección IP estática.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Deluge

Interfaz basada en navegador

Gestiona todos los torrents desde cualquier dispositivo a través de una interfaz de usuario web adaptable sin instalar un cliente de escritorio ni mantener acceso directo al servidor.

Integración de la automatización multimedia

Se integra nativamente con Sonarr, Radarr y Lidarr para la descarga automatizada de contenido, el renombrado y la organización de la biblioteca.

Encriptación de protocolo

Cifra el tráfico de BitTorrent para reducir la limitación del ISP y mejorar la privacidad de toda la actividad de torrents en el servidor.

Sistema de plugins

Amplía la funcionalidad con plugins para etiquetas, programación, feeds RSS, semillas web y gestión remota de clientes.

Controles de velocidad granulares

Establece límites de subida/bajada globales y por torrent con soporte de programación para gestionar el uso del ancho de banda a lo largo del día.

¿Por qué ejecutar Deluge en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

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