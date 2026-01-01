Implementa Deluge con un solo clic.
Cliente de BitTorrent liviano con una interfaz web, soporte para plugins e integración perfecta de automatización de medios.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Deluge
Deluge es un cliente BitTorrent ligero y con muchas funciones, construido sobre la biblioteca libtorrent, que ofrece todas las capacidades esenciales de gestión de torrents a través de una interfaz limpia basada en navegador. Es compatible con el cifrado de protocolo, DHT, intercambio de pares, enrutamiento proxy, controles de velocidad y un ecosistema de plugins, lo que lo convierte en una opción fiable tanto para descargas ocasionales como para configuraciones avanzadas de automatización de medios.
Desplegar Deluge en un VPS proporciona ancho de banda dedicado para la siembra y descarga continuas sin consumir la conexión a internet de tu casa ni tus límites de datos. El entorno siempre activo mantiene ratios saludables en los trackers privados, se integra sin problemas con herramientas de automatización como Sonarr y Radarr, y mantiene tu actividad de torrents aislada en una infraestructura dedicada con una dirección IP estática.
Funciones clave de Deluge
Interfaz basada en navegador
Gestiona todos los torrents desde cualquier dispositivo a través de una interfaz de usuario web adaptable sin instalar un cliente de escritorio ni mantener acceso directo al servidor.
Integración de la automatización multimedia
Se integra nativamente con Sonarr, Radarr y Lidarr para la descarga automatizada de contenido, el renombrado y la organización de la biblioteca.
Encriptación de protocolo
Cifra el tráfico de BitTorrent para reducir la limitación del ISP y mejorar la privacidad de toda la actividad de torrents en el servidor.
Sistema de plugins
Amplía la funcionalidad con plugins para etiquetas, programación, feeds RSS, semillas web y gestión remota de clientes.
Controles de velocidad granulares
Establece límites de subida/bajada globales y por torrent con soporte de programación para gestionar el uso del ancho de banda a lo largo del día.
¿Por qué ejecutar Deluge en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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