Slash es un gestor de atajos de enlaces autoalojado para particulares y equipos que buscan una forma más limpia de compartir y acceder a URLs. En lugar de marcadores dispersos por los navegadores o enlaces de redirección difíciles de recordar, Slash te permite definir atajos con el prefijo s/: escribe s/docs en la barra de direcciones de tu navegador (con la extensión instalada) y aterriza directamente en tu destino. Los atajos se pueden etiquetar, agrupar en colecciones compartibles y restringir a tu equipo o mantenerlos privados.

A diferencia de los acortadores de enlaces alojados que registran tu tráfico y monetizan tus datos, autoalojar Slash en un VPS mantiene todas las analíticas de atajos y los datos de uso en una infraestructura que tú controlas: no se requiere suscripción, no hay ningún servicio externo en el que confiar y no hay límite en el número de atajos que puedes crear.