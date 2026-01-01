Implementa Slash con un solo clic.
Gestor de atajos autohospedado que convierte URL largas en enlaces s/ memorables accesibles directamente desde la barra de direcciones de tu navegador.
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Todo lo que puedes crear con Slash
Slash es un gestor de atajos de enlaces autoalojado para particulares y equipos que buscan una forma más limpia de compartir y acceder a URLs. En lugar de marcadores dispersos por los navegadores o enlaces de redirección difíciles de recordar, Slash te permite definir atajos con el prefijo s/: escribe s/docs en la barra de direcciones de tu navegador (con la extensión instalada) y aterriza directamente en tu destino. Los atajos se pueden etiquetar, agrupar en colecciones compartibles y restringir a tu equipo o mantenerlos privados.
A diferencia de los acortadores de enlaces alojados que registran tu tráfico y monetizan tus datos, autoalojar Slash en un VPS mantiene todas las analíticas de atajos y los datos de uso en una infraestructura que tú controlas: no se requiere suscripción, no hay ningún servicio externo en el que confiar y no hay límite en el número de atajos que puedes crear.
Funciones clave de Slash
Atajos de la barra de direcciones del navegador
Las extensiones del navegador para Chrome y Firefox te permiten escribir s/shortcut directamente en la barra de direcciones para ir a cualquier URL guardada — sin necesidad de clics adicionales ni búsquedas.
Colecciones compartibles
Agrupa los atajos relacionados en colecciones seleccionadas y compártelos con tu equipo o públicamente a través de un único enlace.
Análisis de enlaces
Rastrea la frecuencia con la que se accede a cada atajo y consulta las fuentes de tráfico, para que sepas qué enlaces se utilizan activamente y cuáles pueden retirarse.
Organización basada en etiquetas
Añade etiquetas a los atajos para filtrar y descubrir rápidamente en una biblioteca creciente de enlaces internos y de equipo.
Uso compartido de atajos del equipo
Crea atajos visibles para todos los miembros del espacio de trabajo o restringe su acceso solo para ti, manteniendo los enlaces internos y personales organizados en un solo lugar.
¿Por qué ejecutar Slash en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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