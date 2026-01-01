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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Slash

Slash es un gestor de atajos de enlaces autoalojado para particulares y equipos que buscan una forma más limpia de compartir y acceder a URLs. En lugar de marcadores dispersos por los navegadores o enlaces de redirección difíciles de recordar, Slash te permite definir atajos con el prefijo s/: escribe s/docs en la barra de direcciones de tu navegador (con la extensión instalada) y aterriza directamente en tu destino. Los atajos se pueden etiquetar, agrupar en colecciones compartibles y restringir a tu equipo o mantenerlos privados.

A diferencia de los acortadores de enlaces alojados que registran tu tráfico y monetizan tus datos, autoalojar Slash en un VPS mantiene todas las analíticas de atajos y los datos de uso en una infraestructura que tú controlas: no se requiere suscripción, no hay ningún servicio externo en el que confiar y no hay límite en el número de atajos que puedes crear.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Slash

Atajos de la barra de direcciones del navegador

Las extensiones del navegador para Chrome y Firefox te permiten escribir s/shortcut directamente en la barra de direcciones para ir a cualquier URL guardada — sin necesidad de clics adicionales ni búsquedas.

Colecciones compartibles

Agrupa los atajos relacionados en colecciones seleccionadas y compártelos con tu equipo o públicamente a través de un único enlace.

Análisis de enlaces

Rastrea la frecuencia con la que se accede a cada atajo y consulta las fuentes de tráfico, para que sepas qué enlaces se utilizan activamente y cuáles pueden retirarse.

Organización basada en etiquetas

Añade etiquetas a los atajos para filtrar y descubrir rápidamente en una biblioteca creciente de enlaces internos y de equipo.

Uso compartido de atajos del equipo

Crea atajos visibles para todos los miembros del espacio de trabajo o restringe su acceso solo para ti, manteniendo los enlaces internos y personales organizados en un solo lugar.

¿Por qué ejecutar Slash en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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