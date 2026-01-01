Despliega OpenSign con instalación en un clic.
Alternativa gratuita de código abierto a DocuSign para la firma electrónica legalmente vinculante de documentos en tu propia infraestructura.
Elige un plan VPS para OpenSign
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con OpenSign
OpenSign es una alternativa de código abierto completa a DocuSign y Adobe Sign, diseñada para organizaciones que necesitan firmas electrónicas legalmente vinculantes sin tener que guardar contratos sensibles en un SaaS de terceros. Es compatible con flujos de trabajo para múltiples firmantes, plantillas reutilizables, firma presencial, directorios de contactos y firma digital basada en PKI utilizando tu propio certificado PFX, todo ello envuelto en una interfaz limpia de arrastrar y soltar.
Alojar OpenSign en tu propio VPS mantiene cada documento, firma y registro de auditoría en la infraestructura que tú controlas. No hay tarifas por sobre, ni límites de firmantes, ni riesgo de que los datos de los contratos salgan de tu entorno, lo que lo hace ideal para equipos legales, de RR. HH. y de adquisiciones con estrictos requisitos de cumplimiento.
Funciones clave de OpenSign
Firmas digitales PKI
Firma documentos utilizando un certificado PFX o P12 para que cada firma sea criptográficamente verificable y a prueba de manipulaciones en cualquier lector de PDF.
Plantillas reutilizables
Guarda los contratos de uso frecuente como plantillas con roles de firmante preestablecidos y campos de formulario para iniciar flujos de trabajo recurrentes en segundos.
Flujos de trabajo multifirma
Enruta documentos a múltiples destinatarios en orden secuencial o paralelo y haz un seguimiento de quién ha visto, firmado o rechazado en tiempo real.
Registro de auditoría y certificado
Cada acción se registra con marcas de tiempo y direcciones IP, produciendo el certificado de finalización legalmente defendible adjunto a cada documento firmado.
Firma presencial
Captura firmas en un dispositivo compartido para flujos de trabajo presenciales como la incorporación, los acuerdos de confidencialidad (NDA) y las exenciones, sin necesidad de un intercambio de correos electrónicos.
API REST y webhooks
Integra la firma en aplicaciones existentes utilizando la API REST documentada y activa sistemas posteriores con webhooks de finalización.
¿Por qué ejecutar OpenSign en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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