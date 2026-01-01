Hasta un 69% de descuento en OpenSign

Despliega OpenSign con instalación en un clic.

Alternativa gratuita de código abierto a DocuSign para la firma electrónica legalmente vinculante de documentos en tu propia infraestructura.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega OpenSign con instalación en un clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con OpenSign

OpenSign es una alternativa de código abierto completa a DocuSign y Adobe Sign, diseñada para organizaciones que necesitan firmas electrónicas legalmente vinculantes sin tener que guardar contratos sensibles en un SaaS de terceros. Es compatible con flujos de trabajo para múltiples firmantes, plantillas reutilizables, firma presencial, directorios de contactos y firma digital basada en PKI utilizando tu propio certificado PFX, todo ello envuelto en una interfaz limpia de arrastrar y soltar.

Alojar OpenSign en tu propio VPS mantiene cada documento, firma y registro de auditoría en la infraestructura que tú controlas. No hay tarifas por sobre, ni límites de firmantes, ni riesgo de que los datos de los contratos salgan de tu entorno, lo que lo hace ideal para equipos legales, de RR. HH. y de adquisiciones con estrictos requisitos de cumplimiento.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de OpenSign

Firmas digitales PKI

Firma documentos utilizando un certificado PFX o P12 para que cada firma sea criptográficamente verificable y a prueba de manipulaciones en cualquier lector de PDF.

Plantillas reutilizables

Guarda los contratos de uso frecuente como plantillas con roles de firmante preestablecidos y campos de formulario para iniciar flujos de trabajo recurrentes en segundos.

Flujos de trabajo multifirma

Enruta documentos a múltiples destinatarios en orden secuencial o paralelo y haz un seguimiento de quién ha visto, firmado o rechazado en tiempo real.

Registro de auditoría y certificado

Cada acción se registra con marcas de tiempo y direcciones IP, produciendo el certificado de finalización legalmente defendible adjunto a cada documento firmado.

Firma presencial

Captura firmas en un dispositivo compartido para flujos de trabajo presenciales como la incorporación, los acuerdos de confidencialidad (NDA) y las exenciones, sin necesidad de un intercambio de correos electrónicos.

API REST y webhooks

Integra la firma en aplicaciones existentes utilizando la API REST documentada y activa sistemas posteriores con webhooks de finalización.

¿Por qué ejecutar OpenSign en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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