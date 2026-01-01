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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Agenta

Agenta es una plataforma LLMOps de extremo a extremo que consolida los flujos de trabajo para desplegar aplicaciones LLM en producción. Los equipos la utilizan para iterar sobre los prompts en un entorno de pruebas lado a lado, versionar configuraciones, ejecutar evaluaciones automatizadas contra conjuntos de pruebas y rastrear solicitudes en vivo con observabilidad completa — todo desde la misma interfaz.

El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los prompts, los conjuntos de datos de evaluación y los datos de rastreo dentro de la infraestructura que tú controlas. No hay tarifas por puesto, ni cuotas de tokens en los rastreos y total libertad para integrar cualquier proveedor de LLM a través del SDK y los servicios de proxy incluidos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Agenta

Zona de pruebas de prompts

Compara los prompts en paralelo entre modelos y parámetros en un entorno visual, y luego promueve las variantes ganadoras a configuraciones versionadas.

Evaluación automatizada

Ejecuta indicaciones contra conjuntos de pruebas usando evaluadores integrados o código personalizado para evaluar la corrección, similitud y regresiones antes de desplegar.

Observabilidad de LLM

Rastrea cada solicitud a través de spans anidados con métricas completas de entrada, salida, latencia y coste para cualquier proveedor o framework de LLM.

Versionado de prompts

Gestiona las configuraciones de los prompts como artefactos versionados con entornos, reversiones y un registro que desacopla los prompts del código de la aplicación.

Agnóstico de marco

Los SDK y el trazado compatible con OpenTelemetry se integran con LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic y cualquier otra pila de LLM.

¿Por qué ejecutar Agenta en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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