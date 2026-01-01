Agenta es una plataforma LLMOps de extremo a extremo que consolida los flujos de trabajo para desplegar aplicaciones LLM en producción. Los equipos la utilizan para iterar sobre los prompts en un entorno de pruebas lado a lado, versionar configuraciones, ejecutar evaluaciones automatizadas contra conjuntos de pruebas y rastrear solicitudes en vivo con observabilidad completa — todo desde la misma interfaz.

El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los prompts, los conjuntos de datos de evaluación y los datos de rastreo dentro de la infraestructura que tú controlas. No hay tarifas por puesto, ni cuotas de tokens en los rastreos y total libertad para integrar cualquier proveedor de LLM a través del SDK y los servicios de proxy incluidos.