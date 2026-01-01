Hasta un 69% de descuento en Restreamer

Implementa Restreamer con 1 clic.

Servidor de streaming en vivo de código abierto que ingiere video de cualquier fuente y lo transmite simultáneamente a YouTube, Twitch y puntos finales RTMP personalizados.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Restreamer con 1 clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Restreamer

Restreamer es un servidor de streaming en directo de código abierto desarrollado por datarhei que proporciona capacidades de streaming de nivel empresarial a través de una interfaz web accesible. Ingiere vídeo de webcams, cámaras IP y transmisiones en directo, convierte entre protocolos RTMP, HLS, SRT y WebRTC, y distribuye simultáneamente a múltiples plataformas: YouTube, Twitch, Facebook Live o cualquier destino RTMP personalizado, desde una única fuente.

Alojar Restreamer por cuenta propia elimina las tarifas mensuales de los servicios comerciales de multi-streaming y mantiene las transmisiones de vídeo completamente fuera de las plataformas de terceros, lo cual es importante para transmisiones confidenciales como formaciones internas, eventos privados o anuncios previos al lanzamiento. El ancho de banda dedicado de un VPS garantiza tasas de bits estables y una calidad de transmisión consistente que los entornos de hosting compartido no pueden garantizar.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Restreamer

Streaming multiplataforma

Envía una única fuente de vídeo a YouTube, Twitch, Facebook Live y puntos finales RTMP personalizados simultáneamente sin ejecutar múltiples instancias de codificador.

Conversión de Protocolo

Acepta RTMP, SRT u otros formatos de ingesta y emite HLS, WebRTC o RTMP para que cualquier dispositivo o plataforma de visualización pueda recibir tu transmisión.

Reconexión automática

Gestiona las caídas de red y las interrupciones de la fuente sin intervención manual, manteniendo las transmisiones en funcionamiento a pesar de los fallos transitorios.

Administración basada en web

Configura fuentes, destinos y ajustes de codificación a través de una interfaz de navegador sin conocimientos de línea de comandos ni una configuración compleja de software de streaming.

Grabación de transmisión

Archiva las transmisiones en vivo directamente en el almacenamiento persistente para la reproducción posterior al evento, la retención para cumplimiento normativo o la reutilización de contenido sin servicios adicionales.

¿Por qué ejecutar Restreamer en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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