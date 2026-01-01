Dkron es un sistema de programaciÃ³n de tareas distribuido de cÃ³digo abierto escrito en Go que reemplaza el cron tradicional con una alternativa tolerante a fallos y con capacidad de clÃºster. A diferencia del cron de un solo host, Dkron utiliza el protocolo de consenso Raft y una capa de membresÃ­a basada en gossip para que las tareas sigan ejecutÃ¡ndose incluso cuando los nodos individuales fallan, eliminando el Ãºnico punto de fallo que afecta a los crontabs clÃ¡sicos.

Alojar Dkron tÃº mismo en tu propio VPS mantiene las programaciones, el historial de ejecuciÃ³n y las cargas Ãºtiles de las tareas bajo tu control, a la vez que expone una interfaz de usuario web integrada, una API REST y ejecutores HTTP/shell para ejecutar scripts, webhooks y comandos externos. El motor de almacenamiento incluido elimina la necesidad de cualquier base de datos externa, haciendo que el despliegue sea un Ãºnico contenedor con un volumen de datos persistente para el estado de Raft y el historial de tareas.