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Una galería de fotos autoalojada rápida y basada en directorios que convierte una carpeta de imágenes del disco en un álbum web pulido.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con PiGallery2

PiGallery2 es una galería de fotos de código abierto y autoalojada que toma un directorio de imágenes en disco y lo sirve como una galería web rápida y moderna: sin un proceso de carga, sin base de datos propietaria y sin dependencia de SaaS. La estructura de directorios que ya utilizas se convierte en la estructura de álbumes que los visitantes navegan, por lo que funciona igual de bien para archivos de fotos personales, galerías de eventos, álbumes de vacaciones familiares y portfolios ligeros.

Alojar PiGallery2 por tu cuenta en tu propio VPS mantiene las fotos y los metadatos dentro de la infraestructura que controlas, en lugar de un servicio de fotos público que extrae contenido de imágenes para reconocimiento facial o datos de entrenamiento. El backend de Node.js es intencionadamente ligero, fue diseñado para funcionar bien en una Raspberry Pi, por lo que un plan de VPS pequeño aloja cómodamente decenas de miles de imágenes mientras sigue sirviendo miniaturas rápidas y una interfaz de usuario rica.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de PiGallery2

Modelo de directorio primero

Tu estructura de carpetas existente se convierte en la jerarquía del álbum. Suelta nuevas fotos a través de SCP, rsync o una herramienta de sincronización y aparecerán automáticamente en la galería.

Miniaturas rápidas

El indexador en segundo plano genera miniaturas en varios tamaños, almacenadas en caché en el disco para que los visitantes disfruten de un desplazamiento fluido incluso en cargas en frío.

EXIF y vista de mapa

Lee los metadatos EXIF para potenciar las páginas de información de cada foto, las vistas de mapa geoetiquetadas y la búsqueda por cámara, fecha o etiqueta.

Buscar y filtrar

Busca por rango de fechas, ubicación, caras, etiquetas, calificaciones o nombre de archivo sin indexadores externos: todos los metadatos permanecen en la base de datos local de SQLite.

Compartir y privacidad

Generar enlaces para compartir por álbum con contraseñas opcionales y fechas de caducidad, o restringir álbumes solo a usuarios autenticados.

Biblioteca de solo lectura

El directorio de imágenes está montado de solo lectura para que el servidor no pueda modificar o eliminar accidentalmente fotos originales durante los escaneos o la generación de miniaturas.

¿Por qué ejecutar PiGallery2 en Hostinger?

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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