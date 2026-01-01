PiGallery2 es una galería de fotos de código abierto y autoalojada que toma un directorio de imágenes en disco y lo sirve como una galería web rápida y moderna: sin un proceso de carga, sin base de datos propietaria y sin dependencia de SaaS. La estructura de directorios que ya utilizas se convierte en la estructura de álbumes que los visitantes navegan, por lo que funciona igual de bien para archivos de fotos personales, galerías de eventos, álbumes de vacaciones familiares y portfolios ligeros.

Alojar PiGallery2 por tu cuenta en tu propio VPS mantiene las fotos y los metadatos dentro de la infraestructura que controlas, en lugar de un servicio de fotos público que extrae contenido de imágenes para reconocimiento facial o datos de entrenamiento. El backend de Node.js es intencionadamente ligero, fue diseñado para funcionar bien en una Raspberry Pi, por lo que un plan de VPS pequeño aloja cómodamente decenas de miles de imágenes mientras sigue sirviendo miniaturas rápidas y una interfaz de usuario rica.