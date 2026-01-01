OpenBudgeteer es una aplicación de finanzas personales autoalojada basada en el principio de presupuestación por cubos: inspirada en herramientas como YNAB y Buckets. Asignas cada dólar de ingresos a cubos de gasto específicos antes de que empiece el mes, dándote un plan claro e intencional para tu dinero en lugar de reaccionar a los gastos a medida que llegan.

Construida con .NET y Blazor Server, OpenBudgeteer se ejecuta completamente en tu propia infraestructura para que tus datos financieros nunca toquen una nube de terceros. Se conecta a una base de datos PostgreSQL para un almacenamiento duradero y es compatible con la autenticación opcional para asegurar el acceso. Destacada en la lista Awesome Self-Hosted, es una opción de confianza para usuarios preocupados por la privacidad que buscan una alternativa gratuita y capaz al software de presupuestación comercial.