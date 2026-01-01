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Aplicación de presupuesto por categorías de código abierto para tomar el control de tus finanzas personales con un enfoque estructurado y basado en categorías.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis durante 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con OpenBudgeteer

OpenBudgeteer es una aplicación de finanzas personales autoalojada basada en el principio de presupuestación por cubos: inspirada en herramientas como YNAB y Buckets. Asignas cada dólar de ingresos a cubos de gasto específicos antes de que empiece el mes, dándote un plan claro e intencional para tu dinero en lugar de reaccionar a los gastos a medida que llegan.

Construida con .NET y Blazor Server, OpenBudgeteer se ejecuta completamente en tu propia infraestructura para que tus datos financieros nunca toquen una nube de terceros. Se conecta a una base de datos PostgreSQL para un almacenamiento duradero y es compatible con la autenticación opcional para asegurar el acceso. Destacada en la lista Awesome Self-Hosted, es una opción de confianza para usuarios preocupados por la privacidad que buscan una alternativa gratuita y capaz al software de presupuestación comercial.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de OpenBudgeteer

Presupuestación por categorías

Asigna cada dólar de ingresos a categorías de gasto predefinidas al comienzo de cada mes, manteniendo tus finanzas organizadas y bajo control.

Propiedad total de los datos

Tus datos financieros se almacenan exclusivamente en tu propio VPS — sin nube de terceros, sin cuotas de suscripción y sin dependencia de proveedor.

Autenticación opcional

Protege tu presupuesto con autenticación integrada de nombre de usuario y contraseña, manteniendo la información financiera sensible accesible solo para ti.

Persistencia de PostgreSQL

Almacena todas las transacciones y datos de presupuesto en una base de datos PostgreSQL dedicada para una persistencia fiable, a prueba de fallos y una copia de seguridad sencilla.

Interfaz de usuario de Blazor Server

La interfaz web moderna y adaptable, impulsada por Blazor Server, ofrece una experiencia de presupuestación rápida e interactiva directamente en el navegador.

¿Por qué ejecutar OpenBudgeteer en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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