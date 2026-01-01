Implementar OpenBudgeteer con instalación en un clic.
Aplicación de presupuesto por categorías de código abierto para tomar el control de tus finanzas personales con un enfoque estructurado y basado en categorías.
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Todo lo que puedes crear con OpenBudgeteer
OpenBudgeteer es una aplicación de finanzas personales autoalojada basada en el principio de presupuestación por cubos: inspirada en herramientas como YNAB y Buckets. Asignas cada dólar de ingresos a cubos de gasto específicos antes de que empiece el mes, dándote un plan claro e intencional para tu dinero en lugar de reaccionar a los gastos a medida que llegan.
Construida con .NET y Blazor Server, OpenBudgeteer se ejecuta completamente en tu propia infraestructura para que tus datos financieros nunca toquen una nube de terceros. Se conecta a una base de datos PostgreSQL para un almacenamiento duradero y es compatible con la autenticación opcional para asegurar el acceso. Destacada en la lista Awesome Self-Hosted, es una opción de confianza para usuarios preocupados por la privacidad que buscan una alternativa gratuita y capaz al software de presupuestación comercial.
Funciones clave de OpenBudgeteer
Presupuestación por categorías
Asigna cada dólar de ingresos a categorías de gasto predefinidas al comienzo de cada mes, manteniendo tus finanzas organizadas y bajo control.
Propiedad total de los datos
Tus datos financieros se almacenan exclusivamente en tu propio VPS — sin nube de terceros, sin cuotas de suscripción y sin dependencia de proveedor.
Autenticación opcional
Protege tu presupuesto con autenticación integrada de nombre de usuario y contraseña, manteniendo la información financiera sensible accesible solo para ti.
Persistencia de PostgreSQL
Almacena todas las transacciones y datos de presupuesto en una base de datos PostgreSQL dedicada para una persistencia fiable, a prueba de fallos y una copia de seguridad sencilla.
Interfaz de usuario de Blazor Server
La interfaz web moderna y adaptable, impulsada por Blazor Server, ofrece una experiencia de presupuestación rápida e interactiva directamente en el navegador.
¿Por qué ejecutar OpenBudgeteer en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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