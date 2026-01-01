Unleash es una plataforma de gestión de funcionalidades de código abierto de nivel empresarial en la que confían equipos de más de 1.000 organizaciones. Desacopla la implementación de código de la activación de funcionalidades, lo que permite desplegar en producción en cualquier momento y activar funcionalidades de forma selectiva para usuarios específicos, despliegues porcentuales o entornos a través de un panel de control web, sin necesidad de volver a desplegar.

Alojar Unleash por tu cuenta mantiene toda la configuración de las feature flags y los datos de segmentación de usuarios dentro de tu propia infraestructura. Con más de 15 SDK oficiales que cubren todos los principales lenguajes y frameworks, toda tu organización de ingeniería puede adoptar las feature flags con un flujo de trabajo consistente, desde pruebas A/B y lanzamientos canary hasta interruptores de emergencia.