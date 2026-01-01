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Plataforma de automatización de marketing de código abierto para campañas de correo electrónico, puntuación de leads e interacción con el cliente multicanal.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Mautic

Mautic es una plataforma de automatización de marketing totalmente de código abierto que da a las empresas un control total sobre sus campañas, datos de contacto e itinerarios del cliente. A diferencia de las herramientas de marketing SaaS que cobran por contacto, Mautic se ejecuta en tu propia infraestructura: sin tarifas de plataforma recurrentes, sin intercambio de datos con terceros y sin dependencia del proveedor.

Autoalojar Mautic en un VPS mantiene tus datos de cliente bajo tu control directo, algo fundamental para los requisitos del RGPD y la soberanía de los datos. Sin precios por contacto, puedes escalar tus operaciones de marketing sin penalizaciones de coste, conservando la propiedad total de cada correo electrónico, campaña e interacción con el cliente potencial.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Mautic

Automatización de campaña de email

Crea campañas de goteo automatizadas y correos electrónicos masivos con un creador de arrastrar y soltar, personalización dinámica de contenido y pruebas A/B.

Puntuación y seguimiento de clientes potenciales

Puntúa contactos basándose en visitas a la página, aperturas de correo electrónico, envíos de formularios y eventos personalizados para priorizar el seguimiento en el momento adecuado.

Creador de campañas visuales

Diseña complejos recorridos del cliente de varios pasos con un editor de flujo de trabajo basado en lienzo que conecta condiciones, acciones y decisiones.

Segmentación de contactos

Segmenta contactos dinámicamente utilizando datos de comportamiento, datos demográficos y campos personalizados para dirigirte a la audiencia adecuada en cada campaña.

Alcance multicanal

Llega a tus contactos a través de correo electrónico, SMS, notificaciones push y notificaciones web desde una única plataforma con seguimiento unificado de la interacción.

¿Por qué ejecutar Mautic en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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