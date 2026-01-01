Mautic es una plataforma de automatización de marketing totalmente de código abierto que da a las empresas un control total sobre sus campañas, datos de contacto e itinerarios del cliente. A diferencia de las herramientas de marketing SaaS que cobran por contacto, Mautic se ejecuta en tu propia infraestructura: sin tarifas de plataforma recurrentes, sin intercambio de datos con terceros y sin dependencia del proveedor.

Autoalojar Mautic en un VPS mantiene tus datos de cliente bajo tu control directo, algo fundamental para los requisitos del RGPD y la soberanía de los datos. Sin precios por contacto, puedes escalar tus operaciones de marketing sin penalizaciones de coste, conservando la propiedad total de cada correo electrónico, campaña e interacción con el cliente potencial.