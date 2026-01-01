OpenViking es una base de datos de contexto de cÃ³digo abierto diseÃ±ada especÃ­ficamente para agentes de IA, desarrollada por Volcengine (la plataforma en la nube de ByteDance). En lugar de dispersar el contexto de la IA en incrustaciones vectoriales, OpenViking introduce un paradigma de sistema de archivos con el protocolo viking:// que unifica las memorias, recursos y habilidades de los agentes en una estructura navegable. La carga de contexto por niveles (L0/L1/L2) reduce el uso de tokens al obtener el contenido bajo demanda, en lugar de cargar bases de conocimiento completas de antemano.

Alojar OpenViking en tu propio VPS mantiene la memoria sensible de los agentes, el conocimiento empresarial y las credenciales de la API completamente bajo tu control, lo cual es crÃ­tico para organizaciones con requisitos estrictos de gobernanza de datos. TÃº eliges el proveedor de incrustaciones (OpenAI, Jina o Volcengine) y conservas la propiedad de cada byte que aprenden tus agentes.