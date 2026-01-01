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Base de datos de contexto de cÃ³digo abierto para agentes de IA que utiliza un paradigma de sistema de archivos para unificar memorias, recursos y habilidades.
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OpenViking es una base de datos de contexto de cÃ³digo abierto diseÃ±ada especÃficamente para agentes de IA, desarrollada por Volcengine (la plataforma en la nube de ByteDance). En lugar de dispersar el contexto de la IA en incrustaciones vectoriales, OpenViking introduce un paradigma de sistema de archivos con el protocolo viking:// que unifica las memorias, recursos y habilidades de los agentes en una estructura navegable. La carga de contexto por niveles (L0/L1/L2) reduce el uso de tokens al obtener el contenido bajo demanda, en lugar de cargar bases de conocimiento completas de antemano.
Alojar OpenViking en tu propio VPS mantiene la memoria sensible de los agentes, el conocimiento empresarial y las credenciales de la API completamente bajo tu control, lo cual es crÃtico para organizaciones con requisitos estrictos de gobernanza de datos. TÃº eliges el proveedor de incrustaciones (OpenAI, Jina o Volcengine) y conservas la propiedad de cada byte que aprenden tus agentes.
Funciones clave de OpenViking
Paradigma de contexto del sistema de archivos
Organiza las memorias, recursos y habilidades de los agentes bajo un protocolo viking://, haciendo que el contexto sea tan navegable como un sistema de archivos en lugar de un almacÃ©n de incrustaciones plano.
Carga de contexto escalonada
La carga L0/L1/L2 obtiene contenido bajo demanda, reduciendo drÃ¡sticamente el uso de tokens sin sacrificar la profundidad de conocimiento disponible para los agentes.
Incrustaciones multi-proveedor
Admite proveedores de incrustaciÃ³n de OpenAI, Jina y Volcengine para que puedas usar tus claves API existentes y tu modelo preferido sin dependencia de un proveedor.
Contexto autoevolutivo
Los agentes pueden actualizar e iterar su propio almacÃ©n de conocimiento con el tiempo, lo que permite un aprendizaje continuo sin intervenciÃ³n manual.
RecuperaciÃ³n recursiva de directorio
Combina la navegaciÃ³n estructural de directorios con la bÃºsqueda semÃ¡ntica para mostrar el contexto mÃ¡s relevante para cada solicitud del agente.
Â¿Por quÃ© ejecutar OpenViking en Hostinger?
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