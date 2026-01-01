Mitra es una plataforma de microblogging federada de cĆ³digo abierto escrita en Rust que se conecta al Fediverso mĆ”s amplio a travĆ©s del protocolo ActivityPub. Con una huella de memoria inferior a 50 MB, funciona cĆ³modamente en los planes VPS mĆ”s pequeĆ±os mientras interopera con Mastodon, Pleroma, Misskey y otras redes federadas. Dado que Mitra implementa la API de Mastodon, todos los clientes populares de Mastodon funcionan de inmediato.

Alojar Mitra en tu propio VPS mantiene tu grafo social, publicaciones y datos de suscriptores completamente bajo tu control ā sin feeds algorĆ­tmicos, sin publicidad y sin que una plataforma de terceros decida las reglas. TĆŗ estableces la polĆ­tica de registro, el enfoque de moderaciĆ³n y el alcance de la federaciĆ³n para tu comunidad.