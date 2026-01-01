Tolgee es una plataforma de gestión de localización y traducción de código abierto que permite a los equipos de desarrollo gestionar todas las claves de traducción de sus aplicaciones en un solo lugar. Su característica destacada es la edición en contexto: los traductores pueden modificar cadenas directamente dentro de la aplicación en ejecución sin tocar los archivos de código.

Alojar Tolgee en un VPS mantiene todos los datos de traducción bajo tu control y elimina las tarifas por cadena o por puesto, comunes en las alternativas SaaS. Los SDK para React, Angular, Vue y otros frameworks se integran directamente con la plataforma, y una API REST es compatible con la automatización de pipelines CI/CD.