Despliega Trailarr con un solo clic.
Descarga y organiza automáticamente tráilers de películas y series de TV para tus bibliotecas multimedia de Radarr y Sonarr.
Elige un plan VPS para Trailarr
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Trailarr
Trailarr is an open-source companion to the *arr media stack that finds, downloads, and files trailers alongside the movies and TV shows already managed by Radarr and Sonarr. It connects to multiple Radarr, Sonarr, and Plex instances, detects whether a trailer already exists, and uses yt-dlp with FFmpeg to fetch missing ones at the resolution and codec you choose.
Self-hosting Trailarr on a VPS keeps the trailer workflow running continuously without tying up a home server, and downloaded files land in the same library paths your media server already scans. Customisable naming conventions, quality profiles, and event history make it straightforward to keep a complete trailer collection that works with Plex, Jellyfin, Emby, and Kodi.
Funciones clave de Trailarr
Sincronización de Radarr y Sonarr
Se conecta a múltiples instancias de Radarr, Sonarr y Plex para descubrir cada película y programa de televisión monitorizado sin importaciones manuales.
Descargas automáticas de tráileres
Utiliza yt-dlp y FFmpeg internamente para obtener tráileres y recodificarlos a tu resolución, códec y ajustes de audio preferidos.
Perfiles de calidad
Define reglas de resolución, formato y filtro por perfil para que cada biblioteca obtenga tráileres que coincidan con sus estándares de calidad.
Convenciones de nomenclatura de Plex
Guarda los tráileres junto a los archivos multimedia usando nombres al estilo de Plex para que Plex, Jellyfin, Emby y Kodi los detecten sin configuración adicional.
Aceleración de hardware
La aceleración opcional de VAAPI y NVIDIA acelera la transcodificación de tráileres y mantiene bajo el uso de la CPU en grandes bibliotecas.
Historial de eventos y registros
El seguimiento de eventos integrado y los registros detallados muestran exactamente qué tráileres se descargaron, se omitieron o fallaron para facilitar la solución de problemas.
¿Por qué ejecutar Trailarr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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