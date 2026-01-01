Gotenberg es una API HTTP sin estado y orientada a desarrolladores para la generación de PDF y la conversión de documentos. Desarrollada sobre Chromium y LibreOffice, convierte páginas HTML, Markdown, URL, documentos de Word, hojas de cálculo de Excel y más en PDF con una sola llamada a la API: sin bibliotecas cliente, sin dependencias de instalación y sin estado que gestionar entre solicitudes.

Alojar Gotenberg en tu propio VPS mantiene el procesamiento de documentos dentro de tu infraestructura, eliminando las tarifas SaaS por conversión, eliminando las preocupaciones de privacidad de datos relacionadas con documentos sensibles y permitiendo la integración con servicios internos a los que las API externas no pueden acceder.