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Plataforma de orquestación de flujos de trabajo de código abierto que te permite construir, programar y monitorizar pipelines de datos y flujos de trabajo de automatización con un editor visual.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Kestra

Kestra es una plataforma de orquestación de flujos de trabajo de código abierto, basada en eventos, diseñada para ingenieros que necesitan programar, ejecutar y supervisar pipelines complejos sin escribir código de infraestructura repetitivo. Combina una definición de flujo de trabajo declarativa basada en YAML con un editor visual en tiempo real, un gráfico de topología en vivo y una repetición de ejecución, lo que la hace accesible para principiantes y lo suficientemente potente para grandes equipos de ingeniería de datos.

Alojar Kestra en tu propio VPS te ofrece flujos de trabajo ilimitados, soberanía total de los datos y la capacidad de conectarte a cualquier servicio interno o base de datos sin exponer las credenciales a un proveedor SaaS. La biblioteca de plugins integrada cubre más de 400 integraciones de forma predeterminada.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Kestra

Editor de flujo de trabajo visual

Crea y edita flujos de trabajo en una vista de topología basada en navegador que se renderiza en tiempo real mientras escribes YAML. No se necesita ninguna herramienta de diagramación separada.

Disparadores impulsados por eventos

Activa flujos de trabajo según programaciones, webhooks, llegadas de archivos, eventos de cola de mensajes o cambios en la base de datos con tipos de activadores integrados.

Más de 400 plugins

Conéctate a AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP APIs y a docenas de bases de datos sin escribir código de conector.

Repetición de ejecución

Reejecutar cualquier ejecución pasada de cualquier tarea, inspeccionar entradas y salidas en cada paso y depurar fallos sin reiniciar toda la pipeline.

Ejecución de tareas en paralelo

Ejecuta grupos de tareas en paralelo o en secuencia dentro del mismo flujo de trabajo para maximizar el rendimiento y minimizar la latencia de la pipeline de extremo a extremo.

¿Por qué ejecutar Kestra en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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