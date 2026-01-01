Kestra es una plataforma de orquestación de flujos de trabajo de código abierto, basada en eventos, diseñada para ingenieros que necesitan programar, ejecutar y supervisar pipelines complejos sin escribir código de infraestructura repetitivo. Combina una definición de flujo de trabajo declarativa basada en YAML con un editor visual en tiempo real, un gráfico de topología en vivo y una repetición de ejecución, lo que la hace accesible para principiantes y lo suficientemente potente para grandes equipos de ingeniería de datos.

Alojar Kestra en tu propio VPS te ofrece flujos de trabajo ilimitados, soberanía total de los datos y la capacidad de conectarte a cualquier servicio interno o base de datos sin exponer las credenciales a un proveedor SaaS. La biblioteca de plugins integrada cubre más de 400 integraciones de forma predeterminada.