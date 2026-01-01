Instalación de Kestra con un solo clic.
Plataforma de orquestación de flujos de trabajo de código abierto que te permite construir, programar y monitorizar pipelines de datos y flujos de trabajo de automatización con un editor visual.
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Todo lo que puedes crear con Kestra
Kestra es una plataforma de orquestación de flujos de trabajo de código abierto, basada en eventos, diseñada para ingenieros que necesitan programar, ejecutar y supervisar pipelines complejos sin escribir código de infraestructura repetitivo. Combina una definición de flujo de trabajo declarativa basada en YAML con un editor visual en tiempo real, un gráfico de topología en vivo y una repetición de ejecución, lo que la hace accesible para principiantes y lo suficientemente potente para grandes equipos de ingeniería de datos.
Alojar Kestra en tu propio VPS te ofrece flujos de trabajo ilimitados, soberanía total de los datos y la capacidad de conectarte a cualquier servicio interno o base de datos sin exponer las credenciales a un proveedor SaaS. La biblioteca de plugins integrada cubre más de 400 integraciones de forma predeterminada.
Funciones clave de Kestra
Editor de flujo de trabajo visual
Crea y edita flujos de trabajo en una vista de topología basada en navegador que se renderiza en tiempo real mientras escribes YAML. No se necesita ninguna herramienta de diagramación separada.
Disparadores impulsados por eventos
Activa flujos de trabajo según programaciones, webhooks, llegadas de archivos, eventos de cola de mensajes o cambios en la base de datos con tipos de activadores integrados.
Más de 400 plugins
Conéctate a AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP APIs y a docenas de bases de datos sin escribir código de conector.
Repetición de ejecución
Reejecutar cualquier ejecución pasada de cualquier tarea, inspeccionar entradas y salidas en cada paso y depurar fallos sin reiniciar toda la pipeline.
Ejecución de tareas en paralelo
Ejecuta grupos de tareas en paralelo o en secuencia dentro del mismo flujo de trabajo para maximizar el rendimiento y minimizar la latencia de la pipeline de extremo a extremo.
¿Por qué ejecutar Kestra en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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