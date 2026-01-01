Despliega Checkrr con un solo clic.
Analiza las bibliotecas de Plex y Jellyfin en busca de archivos multimedia corruptos y reemplaza automáticamente los archivos defectuosos a través de Sonarr, Radarr y Lidarr.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Checkrr
Checkrr es un escáner de integridad de biblioteca de código abierto que protege grandes colecciones de medios de la corrupción silenciosa. Realiza comprobaciones de ffprobe, número mágico y tipo MIME en cada archivo de vídeo, audio y subtítulos de tu biblioteca, luego hace un hash de los archivos verificados en una base de datos bbolt para que los escaneos futuros omitan el contenido conocido como bueno y se completen en minutos en lugar de horas.
Cuando un archivo falla la inspección, Checkrr se conecta a la pila arr que ya tienes en funcionamiento — Sonarr, Radarr o Lidarr — elimina la copia dañada y activa una nueva descarga a través del servicio correspondiente. Alojar Checkrr por tu cuenta mantiene tu inventario de medios bajo tu propio control, sin límites de API de terceros y con cero coste continuo.
Funciones clave de Checkrr
Escaneos de integridad de ffprobe
Detecta archivos truncados, mal etiquetados y que no se pueden reproducir que Plex y Jellyfin saltan silenciosamente durante la reproducción.
Sonarr Radarr Lidarr
Elimina archivos corruptos y activa una nueva descarga a través de tu arr stack existente sin intervención manual.
Reescaneos rápidos basados en hash
Almacena los hashes de los archivos en una base de datos bbolt para que los escaneos repetidos omitan el contenido verificado y finalicen en bibliotecas de varios terabytes en minutos.
Soporte para arrays multiinstancia
Se conecta a varias instancias de Sonarr y Radarr a la vez, con mapeos de ruta por instancia para bibliotecas 4K, de anime y estándar.
Notificaciones integradas
Envía resultados a Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP y Healthchecks para escaneos programados desatendidos.
¿Por qué ejecutar Checkrr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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