Implementa GeoServer con un solo clic.
Servidor geoespacial de código abierto que publica mapas y datos espaciales a través de estándares OGC como WMS, WFS y WCS.
Elige un plan VPS para GeoServer
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con GeoServer
GeoServer es un servidor Java de código abierto que te permite publicar, compartir y editar datos geoespaciales utilizando estándares OGC abiertos. Lee fuentes vectoriales y ráster de PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF y docenas de otros formatos, y luego los expone a través de puntos finales de Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service y Web Processing Service que cualquier cliente GIS o biblioteca de mapas web puede consumir.
Alojar GeoServer por tu cuenta en tu propio VPS mantiene los conjuntos de datos propietarios, los estilos de capa y las reglas de acceso dentro de la infraestructura que controlas, sin tarifas por capa y sin límites de carga. Una consola de administración basada en navegador te permite añadir almacenes, configurar capas y ajustar el almacenamiento en caché sin tocar XML, mientras que el directorio de datos persistente sobrevive a los reinicios y actualizaciones de los contenedores.
Funciones clave de GeoServer
Soporte para estándares OGC
Proporciona puntos finales de WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS y OGC API para que cualquier cliente GIS o de cartografía web compatible con estándares pueda conectarse sin adaptadores personalizados.
Muchas fuentes de datos
Lee PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID y otros formatos vectoriales y ráster desde un único servidor.
Estilo de mapa personalizado
Estiliza capas con reglas SLD o CSS, previsualízalas en vivo en la consola de administración y reutiliza los mismos estilos en mapas y cachés de teselas.
Caching de mosaicos integrado
GeoWebCache integrado pre-renderiza y sirve teselas de mapa, de modo que las capas WMS pesadas se mantienen rápidas bajo carga sin un servicio de caché adicional.
Consola de administración del navegador
Configura espacios de trabajo, almacenes de datos, capas y reglas de acceso desde una interfaz de usuario web sin editar XML ni reiniciar el servidor.
Acceso seguro a la capa
Las reglas de seguridad por capa y por servicio con autenticación basada en roles mantienen los conjuntos de datos sensibles restringidos a los usuarios y clientes adecuados.
¿Por qué ejecutar GeoServer en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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