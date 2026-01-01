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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Jellyswarrm

Jellyswarrm es un proxy de agregaciĂłn de cĂłdigo abierto que combina varios servidores Jellyfin detrĂĄs de un Ășnico punto de acceso, presentando bibliotecas, usuarios y reproducciĂłn como si provinieran de un solo servidor. EstĂĄ diseĂ±ado para hogares y grupos de amigos cuyas pelĂ­culas, series y mĂșsica residen en mĂĄquinas o redes separadas, pero que desean un Ășnico lugar para explorar y reproducir todo.

Dado que se comunica con la API de Jellyfin de forma nativa, los clientes mĂłviles, de TV y de escritorio existentes siguen funcionando sin necesidad de reconfiguraciĂłn. Alojar Jellyswarrm en un VPS te proporciona un punto de entrada pĂșblico estable que conecta instancias remotas de Jellyfin sin VPN ni montajes SMB, mientras que la transcodificaciĂłn sigue ocurriendo en el servidor de origen que posee el contenido multimedia.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Jellyswarrm

Vista unificada de la biblioteca

Explora pelĂ­culas, series y mĂșsica de cada servidor Jellyfin conectado dentro de una Ășnica cuadrĂ­cula de biblioteca con las filas de 'A continuaciĂłn' y 'AĂ±adidos recientemente' fusionadas.

ReproducciĂłn directa de origen

Las transmisiones se sirven directamente desde el servidor de origen de Jellyfin, por lo que la transcodificaciĂłn y el ancho de banda permanecen en la mĂĄquina que posee el contenido.

Compatible con la API de Jellyfin

Aparece a los clientes como un servidor Jellyfin normal, por lo que las aplicaciones existentes en Android, iOS, Roku, Fire TV y Apple TV siguen funcionando sin cambios.

Mapeo de usuarios inter-servidor

Conectar cuentas en varios servidores de origen para que cada espectador inicie sesiĂłn una sola vez y vea las bibliotecas a las que tiene acceso en todas partes.

FederaciĂłn de servidores

La sincronizaciĂłn automĂĄtica de usuarios entre las instancias de Jellyfin conectadas mantiene las credenciales y el acceso alineados sin la gestiĂłn manual de cuentas.

Panel de control personal del usuario

La pĂĄgina de usuario integrada permite a los usuarios gestionar sus credenciales de upstream y las bibliotecas conectadas desde una Ășnica interfaz web.

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