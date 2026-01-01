Despliega CryptPad con un solo clic.
Suite ofimática colaborativa cifrada de extremo a extremo donde el servidor nunca ve el contenido de tus documentos.
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Todo lo que puedes crear con CryptPad
CryptPad es una suite ofimática colaborativa de código abierto y cifrada de extremo a extremo. A diferencia de los editores en la nube que almacenan documentos en texto sin formato en el servidor, CryptPad cifra todo en el navegador antes de que llegue al servidor, lo que significa que el anfitrión nunca tiene acceso a lo que los usuarios escriben, dibujan o crean. Esta arquitectura de conocimiento cero la hace adecuada para equipos que manejan información sensible, organizaciones sujetas a estrictas regulaciones de datos o cualquiera que quiera colaborar en tiempo real sin confiar su contenido a un proveedor de servicios.
Autoalojar CryptPad en tu propio VPS te da control total sobre los documentos de tu equipo, los datos de usuario y el almacenamiento, sin límites de uso, sin tarifas de suscripción y sin dependencia de la nube externa.
Funciones clave de CryptPad
Cifrado de conocimiento cero
Todo el contenido del documento está cifrado en el navegador antes de llegar al servidor, por lo que el anfitrión — incluyéndote a ti — nunca podrá leer los documentos almacenados.
Suite ofimática completa
Crea y colabora en documentos de texto enriquecido, hojas de cálculo, presentaciones, archivos de código, tableros Kanban, pizarras blancas y formularios — todo en tiempo real.
Colaboración de invitados
Comparte cualquier documento a través de un enlace y los colaboradores pueden editar sin registrar una cuenta, manteniendo el cifrado de extremo a extremo completo en todo momento.
Unidades de equipo
Organiza documentos en unidades de equipo compartidas con estructuras de carpetas y permisos de acceso detallados para diferentes miembros o grupos.
Sin almacenamiento de texto plano en el servidor
Aunque el servidor esté comprometido, los datos almacenados permanecen como texto cifrado que no puede leerse sin las claves de cifrado que solo poseen los clientes.
¿Por qué ejecutar CryptPad en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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