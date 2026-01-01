Despliega Text Generation Web UI con un solo clic.
Interfaz web rica en funciones para ejecutar LLM locales con soporte para GGUF, GPTQ y AWQ en CPU o GPU.
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Todo lo que puedes crear con Text Generation Web UI
Text Generation Web UI es una interfaz de cĆ³digo abierto basada en Gradio para cargar, ejecutar e interactuar con modelos de lenguaje grandes localmente. Es compatible con mĆ”s formatos de modelo que prĆ”cticamente cualquier otro frontend de LLM autoalojado, incluyendo GGUF a travĆ©s de llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 y Transformers, lo que la convierte en la herramienta principal para los usuarios que trabajan con diversos archivos de modelo de HuggingFace y necesitan control total sobre los parĆ”metros de inferencia.
Esta implementaciĆ³n utiliza la compilaciĆ³n optimizada para CPU, que ejecuta modelos cuantificados GGUF a travĆ©s del backend llama.cpp, lo que la hace prĆ”ctica en cualquier VPS sin una GPU dedicada. Coloca cualquier archivo de modelo GGUF en el volumen de modelos y aparecerĆ” en la pestaĆ±a Modelos listo para cargar. El autoalojamiento mantiene tus conversaciones, indicaciones del sistema y cualquier documento que compartas con el modelo en tu propia infraestructura.
Funciones clave de Text Generation Web UI
Soporte de modelos multiformato
Cargar modelos GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 y Transformers desde la misma interfaz sin reconfigurar los backends o reconstruir el contenedor.
Chatear, instruir y tomar notas
Tres modos de interacciĆ³n distintos cubren conversaciones de mĆŗltiples turnos, tareas estructuradas de solicitud-respuesta y generaciĆ³n de texto de forma libre en una sola herramienta.
Sistema de personajes y personas
Define fichas detalladas de personajes de IA con historias de fondo, diĆ”logos de ejemplo y avatares para dar forma al comportamiento del modelo a lo largo de las sesiones.
API compatible con OpenAI
Habilita la API REST opcional en el puerto 5000 para conectar aplicaciones externas utilizando las bibliotecas cliente estĆ”ndar de OpenAI sin cambios en el cĆ³digo.
Ecosistema de extensiones
Las extensiones de la comunidad aĆ±aden capacidades como memoria a largo plazo, entrada/salida de voz, integraciĆ³n de Stable Diffusion y herramientas personalizadas.
Inferencia de CPU sin GPU
Ejecuta modelos cuantificados GGUF en la CPU a travĆ©s de llama.cpp. Un modelo de 3-7B parĆ”metros es prĆ”ctico en un VPS estĆ”ndar con 8 GB de RAM.
ĀæPor quĆ© ejecutar Text Generation Web UI en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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