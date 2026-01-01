Text Generation Web UI es una interfaz de cĆ³digo abierto basada en Gradio para cargar, ejecutar e interactuar con modelos de lenguaje grandes localmente. Es compatible con mĆ”s formatos de modelo que prĆ”cticamente cualquier otro frontend de LLM autoalojado, incluyendo GGUF a travĆ©s de llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 y Transformers, lo que la convierte en la herramienta principal para los usuarios que trabajan con diversos archivos de modelo de HuggingFace y necesitan control total sobre los parĆ”metros de inferencia.

Esta implementaciĆ³n utiliza la compilaciĆ³n optimizada para CPU, que ejecuta modelos cuantificados GGUF a travĆ©s del backend llama.cpp, lo que la hace prĆ”ctica en cualquier VPS sin una GPU dedicada. Coloca cualquier archivo de modelo GGUF en el volumen de modelos y aparecerĆ” en la pestaĆ±a Modelos listo para cargar. El autoalojamiento mantiene tus conversaciones, indicaciones del sistema y cualquier documento que compartas con el modelo en tu propia infraestructura.