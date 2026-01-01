Hasta un 69% de descuento en FalkorDB

Despliega FalkorDB con un solo clic.

Base de datos de grafos de alto rendimiento diseÃ±ada para GraphRAG, grafos de conocimiento y consultas Cypher en tiempo real a escala.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Backups automÃ¡ticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Despliega FalkorDB con un solo clic.

Elige un plan VPS para FalkorDB

-69%
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-65%
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-65%
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con FalkorDB

FalkorDB es un motor de base de datos de grafos de cÃ³digo abierto, construido sobre Redis, diseÃ±ado para consultas de grafos de alto rendimiento utilizando el lenguaje de consulta OpenCypher. Almacena datos de grafos de forma nativa en memoria, lo que permite tiempos de recorrido de sub-milisegundos a travÃ©s de relaciones complejas entre entidades, lo que lo convierte en una opciÃ³n sÃ³lida para pipelines de GraphRAG, motores de recomendaciÃ³n, detecciÃ³n de fraude, grafos de identidad y anÃ¡lisis de topologÃ­a de red.

FalkorDB incluye una interfaz de usuario (UI) basada en navegador integrada en el puerto 3000, que te permite explorar grafos, ejecutar consultas Cypher y visualizar relaciones de nodos y aristas sin necesidad de herramientas adicionales. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene tus datos de grafos completamente bajo tu control, sin lÃ­mites de consulta, sin precios por nodo y con acceso directo para ajustar con precisiÃ³n la configuraciÃ³n de rendimiento.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de FalkorDB

OpenCypher lenguaje de consulta

Crea consultas de grafos expresivas usando OpenCypher, el lenguaje declarativo estÃ¡ndar de la industria para recorrer nodos, aristas y patrones.

Interfaz de usuario web integrada

Explora grÃ¡ficos, ejecuta consultas Cypher y visualiza relaciones directamente en el navegador sin instalar ninguna herramienta de cliente adicional.

Rendimiento en memoria

Los datos de grafos se almacenan de forma nativa en la memoria, lo que permite tiempos de recorrido inferiores al milisegundo incluso a travÃ©s de relaciones profundamente conectadas y de mÃºltiples saltos.

GraphRAG Listo

Optimizado para pipelines de generaciÃ³n aumentada por recuperaciÃ³n que requieren un recorrido preciso y de baja latencia de grafos de conocimiento en tiempo de inferencia.

Compatible con el Protocolo Redis

Habla el protocolo Redis para que cualquier biblioteca cliente de Redis pueda conectarse a FalkorDB sin controladores adicionales o SDK personalizados.

AutenticaciÃ³n de contraseÃ±a

Acceso seguro con autenticaciÃ³n por contraseÃ±a a nivel de Redis, manteniendo tus datos de grafo protegidos de conexiones no autorizadas.

Â¿Por quÃ© ejecutar FalkorDB en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
Noel

Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as

PruÃ©balo sin riesgos con nuestra garantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as. Consulta nuestra polÃ­tica de reembolsos para saber mÃ¡s.

Empezar

Explora mÃ¡s aplicaciones para implementar

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Desplegar
Apache Amoro

Apache Amoro

GestiÃ³n de Lakehouse para Iceberg y Paimon con panel de control auto-optimizado

Desplegar
Apache CouchDB

Apache CouchDB

Base de datos de documentos NoSQL multiprimaria con una API HTTP/JSON y sincronizaciÃ³n sin conexiÃ³n

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener informaciÃ³n sobre cÃ³mo interactÃºas con Ã©l, asÃ­ como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientaciÃ³n, personalizaciÃ³n y anÃ¡lisis de anuncios, como se describe en nuestra PolÃ­tica de cookies.