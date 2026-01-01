Implementa Kibana con un solo clic.
Plataforma de visualización y exploración de datos de código abierto para Elasticsearch con paneles, búsqueda y herramientas de observabilidad.
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Todo lo que puedes crear con Kibana
Kibana es la interfaz web oficial de Elasticsearch, una plataforma refinada para explorar datos, crear dashboards interactivos, ejecutar consultas de búsqueda y operar una implementación de Elastic Stack. Creado originalmente en 2013 y ahora mantenido por Elastic NV, Kibana es la capa de visualización estándar para cualquier aplicación construida sobre Elasticsearch, desde análisis de logs y observabilidad hasta búsqueda de comercio electrónico y análisis de seguridad.
Alojar Kibana en tu propio VPS proporciona a los equipos de datos y plataformas un entorno completo de visualización de Elastic Stack sin las tarifas de SaaS por documento, comunes en Elastic Cloud. Esta plantilla incluye un Elasticsearch de nodo único junto con Kibana, por lo que el stack está listo para ingerir datos y crear dashboards inmediatamente después de la implementación.
Funciones clave de Kibana
Descubre y explora
Explora los índices de Elasticsearch con la interfaz Discover: consulta, filtra, ordena y visualiza documentos sin procesar para detectar patrones y valores atípicos en tiempo real.
Paneles de control y visualizaciones
Crea paneles interactivos con gráficos de líneas, gráficos de barras, mapas de calor, mapas, tablas y visualizaciones de arrastrar y soltar de Lens que se pueden compartir entre equipos.
Buscar y ES|QL
El DSL de consulta completo de Elasticsearch, junto con ES|QL (un lenguaje de consulta por tuberías similar a Splunk SPL), hacen que las consultas complejas sean accesibles para no desarrolladores.
Herramientas de observabilidad
Aplicaciones integradas de registros, métricas, APM y monitorización de tiempo de actividad para la ingesta y el análisis de datos de observabilidad de Elastic Agent y Beats.
Mapas y geoespacial
Mapas multicapa interactivos con capas vectoriales, mapas de calor y geoagregaciones para visualizar datos geoespaciales junto con otras dimensiones.
Alertas y generación de informes
Alertas basadas en umbrales y anomalías con destinos de correo electrónico, Slack y webhook, además de la generación programada de informes en PDF y CSV.
¿Por qué ejecutar Kibana en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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