Kibana es la interfaz web oficial de Elasticsearch, una plataforma refinada para explorar datos, crear dashboards interactivos, ejecutar consultas de búsqueda y operar una implementación de Elastic Stack. Creado originalmente en 2013 y ahora mantenido por Elastic NV, Kibana es la capa de visualización estándar para cualquier aplicación construida sobre Elasticsearch, desde análisis de logs y observabilidad hasta búsqueda de comercio electrónico y análisis de seguridad.

Alojar Kibana en tu propio VPS proporciona a los equipos de datos y plataformas un entorno completo de visualización de Elastic Stack sin las tarifas de SaaS por documento, comunes en Elastic Cloud. Esta plantilla incluye un Elasticsearch de nodo único junto con Kibana, por lo que el stack está listo para ingerir datos y crear dashboards inmediatamente después de la implementación.