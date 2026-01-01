Deploy Whoogle Search in one click installation.
Self-hosted Google search proxy that strips ads, tracking, and cookies while delivering clean, private search results.
Elige un plan VPS para Whoogle Search
Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Whoogle Search
Whoogle Search is a self-hosted meta-search engine that proxies Google search results while stripping out all advertising, tracking pixels, cookies, AMP links, and IP logging. The results look and behave like Google, but with none of the privacy trade-offs.
Self-hosting Whoogle on a VPS makes it available as the default search engine for your browser or team, with consistent results that respect privacy by default. It supports dark and light themes, bang searches for quick site targeting, Tor and SOCKS proxy routing, and a no-JavaScript mode for maximum compatibility.
Funciones clave de Whoogle Search
Ad-free Google results
Get Google search results without sponsored listings, tracking pixels, or personalization data collection.
No cookies or tracking
Whoogle strips all Google cookies and trackers from results, keeping searches private and unlogged at the source.
Dark mode support
Switch between light and dark themes for comfortable searching at any time of day.
Tor & proxy routing
Route Whoogle's upstream requests through Tor or a SOCKS/HTTP proxy for an additional layer of anonymization.
Bang searches
Use bang shortcuts (e.g. !wiki, !gh) to jump directly to specific sites from the Whoogle search box.
ĀæPor quĆ© ejecutar Whoogle Search en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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