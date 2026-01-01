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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Pinry

Pinry es un tablero de imágenes de código abierto y autoalojado que te permite recopilar, etiquetar y navegar por imágenes, vídeos y páginas web en un diseño de mosaico visualmente atractivo — similar a Pinterest pero completamente bajo tu control. Combina un back-end de Django REST Framework con un front-end de Vue.js y se distribuye como un único contenedor Docker respaldado por SQLite para una configuración sin dependencias.

Autoalojar Pinry significa que tu colección personal permanece privada en tu propio VPS, sin feeds algorítmicos, sin anuncios y sin necesidad de cuenta para navegar si habilitas el acceso público. El soporte multiusuario, los tableros públicos y privados, la compatibilidad con extensiones de navegador y una API REST completa lo hacen adecuado tanto para colecciones personales como para pequeños equipos colaborativos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Pinry

Descubrimiento basado en etiquetas

Asigna múltiples etiquetas a cada elemento y filtra toda tu colección al instante por etiqueta — no se requieren carpetas anidadas.

Tableros multiusuario

Crea tableros separados por usuario y controla la visibilidad con ajustes de acceso público o privado para cada tablero.

Soporte para extensiones del navegador

Guarda imágenes directamente desde cualquier página web en tu tablero de Pinry usando la extensión oficial del navegador.

REST API

Automatiza la creación de pines y gestiona colecciones programáticamente a través de la API integrada de Django REST Framework.

Imagen Docker multi-arquitectura

La imagen oficial es compatible con AMD64, ARMv7 y ARMv8, y se ejecuta en servidores VPS estándar y placas basadas en ARM por igual.

¿Por qué ejecutar Pinry en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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