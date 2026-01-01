Despliega OpenHuman con un solo clic.
Núcleo de IA personal autoalojado que conecta más de 118 aplicaciones y construye un árbol de memoria privado que controlas totalmente.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con OpenHuman
OpenHuman es una superinteligencia personal de IA de código abierto diseñada para residir en tu propia infraestructura. Construida alrededor de un núcleo de Rust y un árbol de memoria local-first compatible con Obsidian, se conecta a más de cien servicios a través de OAuth de un solo clic — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar y muchos más — y extrae discretamente datos nuevos a una base de conocimiento privada cada veinte minutos.
Alojar OpenHuman por tu cuenta mantiene cada correo electrónico, documento y conversación en un espacio de trabajo de tu propiedad, mientras que te permite dirigir las solicitudes a modelos de razonamiento, rápidos o de visión bajo demanda. No hay tarifas por puesto, ni dependencia de proveedor, y ningún servicio de IA de terceros ve tus datos sin procesar a menos que los dirijas explícitamente allí.
Funciones clave de OpenHuman
Memoria local-primero
Cada mensaje, documento y sincronización de integraciones se almacena en un almacén local de SQLite y en una bóveda compatible con Obsidian que puedes leer, editar y respaldar directamente en el disco.
Más de 118 integraciones
Conectores OAuth de un clic para Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar y docenas más, con un proceso en segundo plano que actualiza los datos cada veinte minutos.
Herramientas de agente nativas
La búsqueda web integrada, el rastreo web, el acceso al sistema de archivos, las operaciones de Git y la voz (STT/TTS) permiten que los agentes actúen en tu nombre sin frameworks de plugins externos.
Compresión TokenJuice
Un compresor de prompts en el dispositivo que recorta tokens redundantes de las llamadas de agente, reduciendo los costes de la API del modelo hasta en un 80% en flujos de trabajo de larga duración.
Enrutamiento de modelos unificado
Alterna entre modelos de razonamiento, rápidos y de visión a través de una única suscripción, o apunta el núcleo a los backends locales de Ollama y LM Studio para una privacidad total.
Núcleo RPC reforzado
El núcleo Rust sin interfaz gráfica expone un punto final RPC autenticado con token de portador, se ejecuta como un contenedor de solo lectura con capacidades descartadas y se empareja sin problemas con clientes de escritorio a través de la red.
¿Por qué ejecutar OpenHuman en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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