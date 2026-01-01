Hasta un 69% de descuento en OpenHuman

Despliega OpenHuman con un solo clic.

Núcleo de IA personal autoalojado que conecta más de 118 aplicaciones y construye un árbol de memoria privado que controlas totalmente.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Despliega OpenHuman con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con OpenHuman

OpenHuman es una superinteligencia personal de IA de código abierto diseñada para residir en tu propia infraestructura. Construida alrededor de un núcleo de Rust y un árbol de memoria local-first compatible con Obsidian, se conecta a más de cien servicios a través de OAuth de un solo clic — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar y muchos más — y extrae discretamente datos nuevos a una base de conocimiento privada cada veinte minutos.

Alojar OpenHuman por tu cuenta mantiene cada correo electrónico, documento y conversación en un espacio de trabajo de tu propiedad, mientras que te permite dirigir las solicitudes a modelos de razonamiento, rápidos o de visión bajo demanda. No hay tarifas por puesto, ni dependencia de proveedor, y ningún servicio de IA de terceros ve tus datos sin procesar a menos que los dirijas explícitamente allí.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de OpenHuman

Memoria local-primero

Cada mensaje, documento y sincronización de integraciones se almacena en un almacén local de SQLite y en una bóveda compatible con Obsidian que puedes leer, editar y respaldar directamente en el disco.

Más de 118 integraciones

Conectores OAuth de un clic para Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar y docenas más, con un proceso en segundo plano que actualiza los datos cada veinte minutos.

Herramientas de agente nativas

La búsqueda web integrada, el rastreo web, el acceso al sistema de archivos, las operaciones de Git y la voz (STT/TTS) permiten que los agentes actúen en tu nombre sin frameworks de plugins externos.

Compresión TokenJuice

Un compresor de prompts en el dispositivo que recorta tokens redundantes de las llamadas de agente, reduciendo los costes de la API del modelo hasta en un 80% en flujos de trabajo de larga duración.

Enrutamiento de modelos unificado

Alterna entre modelos de razonamiento, rápidos y de visión a través de una única suscripción, o apunta el núcleo a los backends locales de Ollama y LM Studio para una privacidad total.

Núcleo RPC reforzado

El núcleo Rust sin interfaz gráfica expone un punto final RPC autenticado con token de portador, se ejecuta como un contenedor de solo lectura con capacidades descartadas y se empareja sin problemas con clientes de escritorio a través de la red.

¿Por qué ejecutar OpenHuman en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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