Implementa Mail-Archiver con un solo clic.
Plataforma de archivo de correo electrónico autoalojada que se conecta a cualquier buzón IMAP o de Microsoft 365 y conserva cada mensaje localmente.
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Todo lo que puedes crear con Mail-Archiver
Mail-Archiver es una plataforma de archivo y búsqueda de correo electrónico de código abierto, construida sobre ASP.NET Core y PostgreSQL. Se conecta a cuentas IMAP y de Microsoft 365 a través de la API de Graph, sincronizando correos electrónicos automáticamente en un horario configurable para que siempre tengas una copia local y con capacidad de búsqueda de cada mensaje y adjunto.
Alojar tu archivo de correo electrónico por tu cuenta te da control total sobre el cumplimiento normativo, los registros de auditoría y el almacenamiento a largo plazo: sin acceso a la nube de terceros, sin tarifas por buzón y sin depender de la política de retención de tu proveedor de correo electrónico. Los correos electrónicos se pueden exportar como archivos .mbox o .eml, restaurar a cualquier buzón o buscar en segundos a través de años de historial.
Funciones clave de Mail-Archiver
Sincronización de IMAP y M365
Archiva automáticamente correos electrónicos de cualquier buzón IMAP o de Microsoft 365 en un horario configurable, manteniendo tu copia local siempre actualizada.
Búsqueda de texto completo
Busca instantáneamente en todos los correos electrónicos y archivos adjuntos archivados, con filtros por remitente, rango de fechas y buzón.
Exportar y restaurar
Exporta buzones de correo completos como archivos .mbox o .eml comprimidos, o restaura correos electrónicos seleccionados a cualquier buzón de destino.
Acceso multiusuario
Gestiona múltiples usuarios con los roles de Administrador, Autogestor y Estándar, cada uno con permisos por cuenta y un registro de acceso completo.
Políticas de retención
Eliminar automáticamente los correos electrónicos del servidor de correo de origen tras un número de días establecido, manteniendo el archivo local intacto.
Importación de MBox y EML
Importa archivos .mbox o .eml existentes de hasta 10 GB para migrar desde otros clientes de correo electrónico o herramientas de archivo.
¿Por qué ejecutar Mail-Archiver en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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