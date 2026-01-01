Hasta un 69% de descuento en Maybe

Despliega Maybe con un solo clic.

AplicaciĂłn de cĂłdigo abierto para finanzas personales y gestiĂłn de patrimonio que mantiene tus datos financieros completamente en tu servidor.

Lanza tu aplicaciĂłn al instante
Backups automĂˇticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
GarantĂ­a de reembolso de 30 dĂ­as
Despliega Maybe con un solo clic.

Elige un plan VPS para Maybe

-69%
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 â‚¬/mes durante 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĂşcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĂˇs vendido
-65%
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĂşcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĂşcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĂşcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 â‚¬/mes durante 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĂşcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĂˇs vendido
-65%
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĂşcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĂşcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĂşcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y mĂˇs con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rĂˇpido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĂşblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĂ±o
Administrador de Docker
Acceso rĂˇpido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĂşblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĂ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Maybe

Maybe es una plataforma de finanzas personales y gestiĂłn de patrimonio totalmente de cĂłdigo abierto, originalmente creada como una startup respaldada por capital de riesgo y posteriormente lanzada bajo AGPLv3. Consolida cuentas bancarias, carteras de inversiĂłn, bienes inmuebles y pasivos en un Ăşnico panel de control con seguimiento del patrimonio neto, categorizaciĂłn de transacciones y planificaciĂłn de presupuestos. La integraciĂłn opcional de OpenAI aĂ±ade informaciĂłn financiera basada en IA sin que sea obligatoria.

Implementar Maybe en tu propio VPS significa que tus datos financieros confidenciales nunca pasan por servidores de terceros, evitas las tarifas recurrentes de SaaS y conservas todas las capacidades de exportaciĂłn y personalizaciĂłn que las plataformas comerciales restringen.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Maybe

Seguimiento del patrimonio neto

Agrega todas las cuentas y activos en un solo panel de control con tendencias histĂłricas y soporte multidivisa.

Portafolio de inversiĂłn

Monitoriza acciones, criptomonedas y otras inversiones con sincronizaciĂłn automĂˇtica de las principales corredurĂ­as y actualizaciones en tiempo real.

CategorizaciĂłn de transacciones

Las reglas inteligentes y la automatizaciĂłn opcional con IA clasifican los gastos para que los presupuestos se mantengan precisos sin esfuerzo manual.

Privacidad de datos completa

Los datos financieros residen Ăşnicamente en tu VPS: sin acceso de terceros, sin anĂˇlisis de publicidad y sin tarifas de suscripciĂłn SaaS.

Perspectivas financieras de IA

Trae tu propia clave API de OpenAI para desbloquear asesoramiento financiero conversacional y sugerencias de categorizaciĂłn automatizadas.

ÂżPor quĂ© ejecutar Maybe en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĂłn al instante con una configuraciĂłn ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĂłn DDoS y monitorizaciĂłn continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĂşltiples contenedores Docker desde un Ăşnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĂłn al instante con una configuraciĂłn ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĂłn DDoS y monitorizaciĂłn continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĂşltiples contenedores Docker desde un Ăşnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciĂłn de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pĂşblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamĂ©rica, Europa, Asia y SudamĂ©rica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ÂˇEstoy increĂ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĂłn. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĂ©cnico ha sido rĂˇpido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĂ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ÂˇEnhorabuena! đźš€

Noel
Noel

ÂˇPor fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

ContactĂ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĂ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĂ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĂłn de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increĂ­ble. Siempre funciona, es rĂˇpido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

GarantĂ­a de reembolso de 30 dĂ­as

PruĂ©balo sin riesgos con nuestra garantĂ­a de reembolso de 30 dĂ­as. Consulta nuestra polĂ­tica de reembolsos para saber mĂˇs.

Empezar

Explora mĂˇs aplicaciones para implementar

Actual Budget

Actual Budget

AplicaciĂłn de finanzas personales centrada en la privacidad con presupuesto por sobres

Desplegar
Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

Desplegar
Bigcapital

Bigcapital

Plataforma de contabilidad financiera autohospedada con reportes inteligentes y soporte multidivisa

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener informaciĂłn sobre cĂłmo interactĂşas con Ă©l, asĂ­ como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientaciĂłn, personalizaciĂłn y anĂˇlisis de anuncios, como se describe en nuestra PolĂ­tica de cookies.