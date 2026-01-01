Despliega Maybe con un solo clic.
AplicaciĂłn de cĂłdigo abierto para finanzas personales y gestiĂłn de patrimonio que mantiene tus datos financieros completamente en tu servidor.
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Todo lo que puedes crear con Maybe
Maybe es una plataforma de finanzas personales y gestiĂłn de patrimonio totalmente de cĂłdigo abierto, originalmente creada como una startup respaldada por capital de riesgo y posteriormente lanzada bajo AGPLv3. Consolida cuentas bancarias, carteras de inversiĂłn, bienes inmuebles y pasivos en un Ăşnico panel de control con seguimiento del patrimonio neto, categorizaciĂłn de transacciones y planificaciĂłn de presupuestos. La integraciĂłn opcional de OpenAI aĂ±ade informaciĂłn financiera basada en IA sin que sea obligatoria.
Implementar Maybe en tu propio VPS significa que tus datos financieros confidenciales nunca pasan por servidores de terceros, evitas las tarifas recurrentes de SaaS y conservas todas las capacidades de exportaciĂłn y personalizaciĂłn que las plataformas comerciales restringen.
Funciones clave de Maybe
Seguimiento del patrimonio neto
Agrega todas las cuentas y activos en un solo panel de control con tendencias histĂłricas y soporte multidivisa.
Portafolio de inversiĂłn
Monitoriza acciones, criptomonedas y otras inversiones con sincronizaciĂłn automĂˇtica de las principales corredurĂas y actualizaciones en tiempo real.
CategorizaciĂłn de transacciones
Las reglas inteligentes y la automatizaciĂłn opcional con IA clasifican los gastos para que los presupuestos se mantengan precisos sin esfuerzo manual.
Privacidad de datos completa
Los datos financieros residen Ăşnicamente en tu VPS: sin acceso de terceros, sin anĂˇlisis de publicidad y sin tarifas de suscripciĂłn SaaS.
Perspectivas financieras de IA
Trae tu propia clave API de OpenAI para desbloquear asesoramiento financiero conversacional y sugerencias de categorizaciĂłn automatizadas.
ÂżPor quĂ© ejecutar Maybe en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĂłn al instante con una configuraciĂłn ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĂłn DDoS y monitorizaciĂłn continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĂşltiples contenedores Docker desde un Ăşnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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