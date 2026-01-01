Implementa Khoj con un solo clic.
Asistente de IA de código abierto que chatea con tus documentos, busca en la web y ejecuta código utilizando el modelo de IA que elijas.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Khoj
Khoj es un asistente de IA personal gratuito y de código abierto que se conecta a tus documentos, notas y archivos y te permite hacer preguntas sobre ellos en lenguaje natural. Funciona con cualquier proveedor de IA importante —OpenAI, Anthropic, Google Gemini, o una instancia local de Ollama ejecutándose en el mismo VPS— y complementa sus respuestas con búsqueda web en tiempo real a través de SearXNG y ejecución de código Python aislada a través de Terrarium.
Autoalojar Khoj significa que tus documentos, conversaciones e historial de consultas permanecen en tu propia infraestructura. Tus archivos nunca se envían a ningún lugar más allá del proveedor de modelos de IA que configures explícitamente, lo que te da control total sobre qué datos se comparten y con quién.
Funciones clave de Khoj
Chatear con Documentos
Indexa tus PDF, notas y archivos y haz preguntas sobre ellos en lenguaje natural: Khoj recupera contexto relevante y respuestas utilizando tu modelo de IA elegido.
Integración de búsqueda web
SearXNG integrado permite a Khoj obtener y resumir información actual de la web sin enrutar consultas a través de una API de búsqueda de terceros.
Entorno aislado de ejecución de código
Ejecuta código Python en un sandbox aislado de Terrarium para que Khoj pueda realizar cálculos, análisis de datos y tareas de scripting como parte de una conversación.
Cualquier proveedor de modelos de IA
Conecta OpenAI, Anthropic, Google Gemini o una instancia local de Ollama: cambia de proveedores sin cambiar la forma en que interactúas con Khoj.
Privado por defecto
Todos los documentos, chats y embeddings permanecen en tu VPS. Nada se comparte más allá del proveedor del modelo de IA que configures.
¿Por qué ejecutar Khoj en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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