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4 GB de RAM
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4 nÃºcleos de vCPU
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8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Heimdall

Heimdall es un panel de aplicaciones diseÃ±ado especÃ­ficamente que sustituye los marcadores del navegador desordenados por una interfaz limpia y visual para acceder a todas tus aplicaciones web y servicios.

Ofrece integraciones mejoradas con herramientas autoalojadas populares como Sonarr, Radarr y SABnzbd, mostrando estadÃ­sticas en tiempo real directamente en los mosaicos del panel para que puedas monitorizar el estado del servicio de un vistazo.

Alojar Heimdall en tu propio VPS te proporciona una pÃ¡gina de inicio persistente y siempre disponible, accesible desde cualquier dispositivo, sin dependencias externas y con control total sobre el diseÃ±o de tu panel, los temas y las integraciones de API.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Heimdall

EstadÃ­sticas de servicio en vivo

Las integraciones mejoradas con Sonarr, Radarr, NZBGet y mÃ¡s muestran estadÃ­sticas en tiempo real directamente en los mosaicos del panel de control.

BÃºsqueda integrada

La barra de bÃºsqueda integrada es compatible con Google, Bing y DuckDuckGo, lo que convierte a Heimdall en una potente pÃ¡gina de inicio del navegador.

DetecciÃ³n automÃ¡tica de iconos

Rellena automÃ¡ticamente los iconos y colores de las aplicaciones de Foundation reconocidas, reduciendo el esfuerzo de configuraciÃ³n manual.

Soporte multiusuario

Cada usuario obtiene su propia configuraciÃ³n de panel de control, adecuada para homelabs compartidos y entornos de equipo.

Filtrado basado en etiquetas

Organiza grandes colecciones de aplicaciones con etiquetas para filtrar y navegar rÃ¡pidamente entre categorÃ­as de servicio.

Â¿Por quÃ© ejecutar Heimdall en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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Uptime Kuma es una herramienta de monitorizaciÃ³n autoalojada y fÃ¡cil de usar

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