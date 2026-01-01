Heimdall es un panel de aplicaciones diseÃ±ado especÃ­ficamente que sustituye los marcadores del navegador desordenados por una interfaz limpia y visual para acceder a todas tus aplicaciones web y servicios.

Ofrece integraciones mejoradas con herramientas autoalojadas populares como Sonarr, Radarr y SABnzbd, mostrando estadÃ­sticas en tiempo real directamente en los mosaicos del panel para que puedas monitorizar el estado del servicio de un vistazo.

Alojar Heimdall en tu propio VPS te proporciona una pÃ¡gina de inicio persistente y siempre disponible, accesible desde cualquier dispositivo, sin dependencias externas y con control total sobre el diseÃ±o de tu panel, los temas y las integraciones de API.