Despliega Heimdall con un solo clic.
Panel de control de aplicaciones elegante para centralizar el acceso a todos tus servicios web y aplicaciones autoalojadas.
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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Heimdall
Heimdall es un panel de aplicaciones diseÃ±ado especÃficamente que sustituye los marcadores del navegador desordenados por una interfaz limpia y visual para acceder a todas tus aplicaciones web y servicios.
Ofrece integraciones mejoradas con herramientas autoalojadas populares como Sonarr, Radarr y SABnzbd, mostrando estadÃsticas en tiempo real directamente en los mosaicos del panel para que puedas monitorizar el estado del servicio de un vistazo.
Alojar Heimdall en tu propio VPS te proporciona una pÃ¡gina de inicio persistente y siempre disponible, accesible desde cualquier dispositivo, sin dependencias externas y con control total sobre el diseÃ±o de tu panel, los temas y las integraciones de API.
Funciones clave de Heimdall
EstadÃsticas de servicio en vivo
Las integraciones mejoradas con Sonarr, Radarr, NZBGet y mÃ¡s muestran estadÃsticas en tiempo real directamente en los mosaicos del panel de control.
BÃºsqueda integrada
La barra de bÃºsqueda integrada es compatible con Google, Bing y DuckDuckGo, lo que convierte a Heimdall en una potente pÃ¡gina de inicio del navegador.
DetecciÃ³n automÃ¡tica de iconos
Rellena automÃ¡ticamente los iconos y colores de las aplicaciones de Foundation reconocidas, reduciendo el esfuerzo de configuraciÃ³n manual.
Soporte multiusuario
Cada usuario obtiene su propia configuraciÃ³n de panel de control, adecuada para homelabs compartidos y entornos de equipo.
Filtrado basado en etiquetas
Organiza grandes colecciones de aplicaciones con etiquetas para filtrar y navegar rÃ¡pidamente entre categorÃas de servicio.
Â¿Por quÃ© ejecutar Heimdall en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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