GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) es una plataforma integral de código abierto para la Gestión de Servicios de TI que combina inventario de activos, sistema de tickets de mesa de ayuda, seguimiento de licencias de software y gestión de cambios en una única aplicación web. Es compatible con más de 70 idiomas y un ecosistema de plugins con más de 150 extensiones, adaptándose a operaciones de TI de cualquier tamaño.

Alojar tú mismo GLPI en tu VPS elimina los costes de licencia por usuario y mantiene los datos sensibles de la infraestructura de TI bajo el control de la organización. Este despliegue incluye MariaDB para un almacenamiento fiable. Después del despliegue, completa el asistente de configuración en tu navegador utilizando las credenciales de la base de datos mostradas durante el proceso de despliegue.