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Plataforma de código abierto de gestión de activos de TI y mesa de ayuda para rastrear la infraestructura y gestionar tickets de soporte.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis durante 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con GLPI

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) es una plataforma integral de código abierto para la Gestión de Servicios de TI que combina inventario de activos, sistema de tickets de mesa de ayuda, seguimiento de licencias de software y gestión de cambios en una única aplicación web. Es compatible con más de 70 idiomas y un ecosistema de plugins con más de 150 extensiones, adaptándose a operaciones de TI de cualquier tamaño.

Alojar tú mismo GLPI en tu VPS elimina los costes de licencia por usuario y mantiene los datos sensibles de la infraestructura de TI bajo el control de la organización. Este despliegue incluye MariaDB para un almacenamiento fiable. Después del despliegue, completa el asistente de configuración en tu navegador utilizando las credenciales de la base de datos mostradas durante el proceso de despliegue.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de GLPI

Inventario de activos de TI

Rastrea servidores, estaciones de trabajo, dispositivos móviles, equipos de red y licencias de software en un inventario centralizado con descubrimiento automático.

Gestión de tickets de servicio de asistencia

Gestiona solicitudes de usuario, incidencias y solicitudes de cambio con flujos de trabajo personalizables, seguimiento de SLA y notificaciones por correo electrónico.

Gestión de licencias de software

Supervisa el uso de licencias, rastrea el cumplimiento y optimiza los costes de software en toda tu organización.

Biblioteca de conocimiento

Documentar soluciones y crear recursos de autoservicio para que los usuarios puedan resolver problemas comunes sin abrir tickets.

Mercado de plugins

Amplía GLPI con más de 150 plugins de la comunidad que cubren integraciones, informes y flujos de trabajo ITSM especializados.

¿Por qué ejecutar GLPI en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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