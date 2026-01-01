Vane es un motor de respuestas de cÃ³digo abierto impulsado por IA que se ejecuta completamente en una infraestructura que tÃº controlas. Combina un backend de metabÃºsqueda basado en SearXNG con el modelo de lenguaje grande de tu elecciÃ³n â€” modelos locales de Ollama o proveedores en la nube como OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini y Groq â€” para sintetizar respuestas precisas respaldadas por fuentes web citadas.

Alojar Vane por tu cuenta mantiene cada consulta de bÃºsqueda y carga de documentos en tu VPS. No hay registro de consultas de terceros, ni suscripciÃ³n por puesto, ni clasificaciÃ³n opaca â€” tÃº eliges las fuentes de bÃºsqueda, el modelo y el nivel de privacidad que se adapta a tu forma de investigar.