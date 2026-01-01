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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Apprise API

Apprise API es un microservicio REST ligero que envuelve la biblioteca de notificaciones Apprise, proporcionando a cualquier aplicación un único punto de conexión para llegar a más de 120 plataformas de notificación simultáneamente. En lugar de mantener integraciones separadas para Slack, Discord, PagerDuty, correo electrónico y notificaciones push móviles en cada servicio que operas, configuras los destinos una vez en Apprise API y diriges todas las notificaciones a ellos a través de una única llamada HTTP.

Alojar Apprise API por tu cuenta mantiene la lógica de enrutamiento de notificaciones y cualquier token de webhook sensible en tu propia infraestructura, en lugar de pasar por un agregador de terceros. El modo de configuración con estado persiste tus puntos de conexión y plantillas de notificación entre reinicios, mientras que la interfaz web integrada te permite probar y gestionar destinos sin escribir código.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Apprise API

Más de 120 servicios de notificaciones

Conecta con Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, email y docenas más a través de una única API unificada, eliminando la necesidad de mantener integraciones separadas por servicio.

Configuración con estado

Almacena persistentemente los puntos finales y las plantillas de notificación para que puedas referenciarlos por etiqueta a través de múltiples aplicaciones sin repetir los detalles de conexión en cada solicitud.

Etiquetado y enrutamiento

Organiza los destinos de las notificaciones en grupos con nombre y envía alertas dirigidas a la audiencia adecuada, ya sea ingenieros de guardia, un canal de equipo específico o todos los canales a la vez, con un único parámetro de etiqueta.

Interfaz web integrada

Configura, prueba y gestiona los puntos finales de notificación a través de una interfaz de usuario basada en navegador, para que los no desarrolladores puedan configurar nuevos destinos sin tocar la API REST directamente.

Soporte de adjuntos

Envía archivos, imágenes y fragmentos de registro junto con los mensajes de notificación, haciendo que las alertas sean más procesables al incluir la evidencia necesaria para diagnosticar y responder de inmediato.

¿Por qué ejecutar Apprise API en Hostinger?

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