Apprise API es un microservicio REST ligero que envuelve la biblioteca de notificaciones Apprise, proporcionando a cualquier aplicación un único punto de conexión para llegar a más de 120 plataformas de notificación simultáneamente. En lugar de mantener integraciones separadas para Slack, Discord, PagerDuty, correo electrónico y notificaciones push móviles en cada servicio que operas, configuras los destinos una vez en Apprise API y diriges todas las notificaciones a ellos a través de una única llamada HTTP.

Alojar Apprise API por tu cuenta mantiene la lógica de enrutamiento de notificaciones y cualquier token de webhook sensible en tu propia infraestructura, en lugar de pasar por un agregador de terceros. El modo de configuración con estado persiste tus puntos de conexión y plantillas de notificación entre reinicios, mientras que la interfaz web integrada te permite probar y gestionar destinos sin escribir código.