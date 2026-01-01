Implementa Apprise API con un solo clic.
Pasarela de notificación REST unificada que envía alertas a más de 120 servicios, incluyendo Slack, Discord, correo electrónico y notificaciones push móviles.
Elige un plan VPS para Apprise API
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Apprise API
Apprise API es un microservicio REST ligero que envuelve la biblioteca de notificaciones Apprise, proporcionando a cualquier aplicación un único punto de conexión para llegar a más de 120 plataformas de notificación simultáneamente. En lugar de mantener integraciones separadas para Slack, Discord, PagerDuty, correo electrónico y notificaciones push móviles en cada servicio que operas, configuras los destinos una vez en Apprise API y diriges todas las notificaciones a ellos a través de una única llamada HTTP.
Alojar Apprise API por tu cuenta mantiene la lógica de enrutamiento de notificaciones y cualquier token de webhook sensible en tu propia infraestructura, en lugar de pasar por un agregador de terceros. El modo de configuración con estado persiste tus puntos de conexión y plantillas de notificación entre reinicios, mientras que la interfaz web integrada te permite probar y gestionar destinos sin escribir código.
Funciones clave de Apprise API
Más de 120 servicios de notificaciones
Conecta con Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, email y docenas más a través de una única API unificada, eliminando la necesidad de mantener integraciones separadas por servicio.
Configuración con estado
Almacena persistentemente los puntos finales y las plantillas de notificación para que puedas referenciarlos por etiqueta a través de múltiples aplicaciones sin repetir los detalles de conexión en cada solicitud.
Etiquetado y enrutamiento
Organiza los destinos de las notificaciones en grupos con nombre y envía alertas dirigidas a la audiencia adecuada, ya sea ingenieros de guardia, un canal de equipo específico o todos los canales a la vez, con un único parámetro de etiqueta.
Interfaz web integrada
Configura, prueba y gestiona los puntos finales de notificación a través de una interfaz de usuario basada en navegador, para que los no desarrolladores puedan configurar nuevos destinos sin tocar la API REST directamente.
Soporte de adjuntos
Envía archivos, imágenes y fragmentos de registro junto con los mensajes de notificación, haciendo que las alertas sean más procesables al incluir la evidencia necesaria para diagnosticar y responder de inmediato.
¿Por qué ejecutar Apprise API en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Postiz
Plataforma de programación de redes sociales de código abierto con creación de contenido impulsada por IA