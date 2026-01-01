Seerr es una plataforma de cÃ³digo abierto para la solicitud y el descubrimiento de contenido multimedia que unifica lo mejor de Overseerr y Jellyseerr en una Ãºnica aplicaciÃ³n con soporte nativo para Jellyfin, Plex y Emby. Los usuarios buscan pelÃ­culas y series de TV, envÃ­an solicitudes y los administradores las aprueban a travÃ©s de un panel de control limpio, mientras que Sonarr y Radarr se encargan de la descarga real automÃ¡ticamente.

Autoalojar Seerr mantiene las credenciales del servidor multimedia y las claves API dentro de tu propia infraestructura, a la vez que ofrece a familiares y amigos una forma pulcra de solicitar contenido sin acceso directo a tus herramientas de automatizaciÃ³n. La disponibilidad 24/7 del despliegue de VPS garantiza que las solicitudes y notificaciones funcionen de forma fiable, independientemente de si tu red domÃ©stica estÃ¡ en lÃ­nea.