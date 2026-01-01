Hasta un 69% de descuento en ImmuDB

Implementa ImmuDB con 1 clic.

Base de datos inmutable y a prueba de manipulaciones con verificación criptográfica para una integridad de datos auditable.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Implementa ImmuDB con 1 clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con ImmuDB

ImmuDB es una base de datos inmutable de código abierto escrita en Go que conserva el historial completo de todos los cambios de datos. Cada escritura se verifica criptográficamente, lo que hace imposible alterar o eliminar registros sin ser detectado: esto te proporciona una pista de auditoría a prueba de manipulaciones por diseño.

Desplegable como un servidor independiente, ImmuDB es compatible con modelos de datos de clave-valor, SQL y documentos, y viene con una consola web integrada para navegar por los datos y gestionar usuarios. El autoalojamiento te da control total sobre los registros de auditoría sensibles, los registros de cumplimiento y el historial de transacciones en tu propia infraestructura sin dependencias externas.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ImmuDB

Almacenamiento a prueba de alteraciones

Cada registro está vinculado mediante hashes criptográficos, por lo que cualquier modificación o eliminación es inmediatamente detectable por clientes o auditores.

Soporte multimodelo

Consultar datos utilizando interfaces clave-valor, SQL o de documentos. Todos ellos comparten el mismo motor de almacenamiento inmutable sin migraciones de esquema entre modelos.

Consola web integrada

Una interfaz de usuario web integrada en el puerto 8080 te permite explorar bases de datos, ejecutar consultas SQL y gestionar usuarios sin instalar herramientas adicionales.

Verificación criptográfica

Los clientes pueden verificar de forma independiente la integridad de cualquier valor que lean utilizando pruebas de árbol de Merkle, eliminando la necesidad de confiar ciegamente en el servidor.

Historial de auditoría completo

Todas las versiones de cada clave se conservan permanentemente, lo que proporciona a los equipos de cumplimiento y a los auditores una cadena de custodia completa y verificable para cada punto de datos.

¿Por qué ejecutar ImmuDB en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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