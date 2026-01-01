Firefox en Docker ejecuta un navegador con todas las funciones en tu VPS y lo transmite a cualquier navegador web moderno a través de una interfaz web. Esto te proporciona un entorno de navegación aislado que protege tus dispositivos locales, enmascara tu dirección IP doméstica y te permite mantener un perfil de navegación consistente — completo con marcadores, contraseñas y extensiones — accesible desde cualquier parte del mundo.

Alojar Firefox en tu propio VPS significa que tus sesiones de navegación nunca se procesan a través de un servicio comercial de escritorio remoto, lo que proporciona a los investigadores de seguridad, a los usuarios preocupados por la privacidad y a los equipos remotos un navegador privado y siempre disponible bajo su propio control.