Hasta un 69% de descuento en Twingate Connector

Implementa Twingate Connector con un solo clic.

Conector de acceso a la red de confianza cero que protege el acceso a recursos privados sin exponer puertos ni gestionar VPNs.

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante
Backups automĆ”ticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49ā¬/mes
Elegir plan
GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as
Implementa Twingate Connector con un solo clic.

Elige un plan VPS para Twingate Connector

-69%
KVM 1
17,99ā¬
5,49ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-64%
KVM 2
21,99ā¬
7,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99ā¬
10,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99ā¬
21,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99ā¬
5,49ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-64%
KVM 2
21,99ā¬
7,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99ā¬
10,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99ā¬
21,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o
Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Twingate Connector

Twingate Connector es el componente local de la plataforma de acceso a la red de confianza cero (ZTNA) de Twingate. Se ejecuta en tu VPS y establece tĆŗneles cifrados solo de salida al relĆ© en la nube de Twingate, sin necesidad de reglas de firewall de entrada, puertos abiertos ni configuraciĆ³n de cliente VPN para tu equipo.

Alojar el conector en un VPS lo sitĆŗa cerca de tus recursos privados, lo que permite un control de acceso basado en la identidad a nivel de recurso. Solo los usuarios autenticados y autorizados en dispositivos aprobados pueden acceder a los servicios protegidos, reemplazando la expansiĆ³n descontrolada de VPN tradicionales con polĆ­ticas de acceso por aplicaciĆ³n.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Twingate Connector

No hay puertos de entrada abiertos

El conector utiliza conexiones solo de salida, por lo que tu VPS nunca necesita reglas de firewall de entrada que expongan el perĆ­metro de tu red.

Acceso basado en identidad

Las decisiones de acceso se aplican por recurso y por usuario, reemplazando el acceso VPN amplio a nivel de red con polĆ­ticas detalladas.

Confianza del dispositivo

Requerir comprobaciones de estado del dispositivo antes de conceder acceso, garantizando que solo los dispositivos gestionados y conformes puedan acceder a los recursos protegidos.

Despliegue simple

Despliega en minutos con solo un nombre de red y un token de acceso. No se requiere una configuraciĆ³n compleja del servidor VPN ni gestiĆ³n de PKI.

ĀæPor quĆ© ejecutar Twingate Connector en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pĆŗblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamĆ©rica, Europa, Asia y SudamĆ©rica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š

Noel
Noel

Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as

PruĆ©balo sin riesgos con nuestra garantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as. Consulta nuestra polĆ­tica de reembolsos para saber mĆ”s.

Empezar

Explora mĆ”s aplicaciones para implementar

Vaultwarden

Vaultwarden

Vaultwarden es un gestor de contraseĆ±as ligero y autoalojado compatible con Bitwarden

Desplegar
2FAuth

2FAuth

Gestor de cĆ³digos de autenticaciĆ³n de dos factores autohospedado para web y mĆ³vil

Desplegar
Authentik

Authentik

Proveedor de identidad de cĆ³digo abierto centrado en la flexibilidad y la versatilidad

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener informaciĆ³n sobre cĆ³mo interactĆŗas con Ć©l, asĆ­ como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientaciĆ³n, personalizaciĆ³n y anĆ”lisis de anuncios, como se describe en nuestra PolĆ­tica de cookies.