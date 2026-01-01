Twingate Connector es el componente local de la plataforma de acceso a la red de confianza cero (ZTNA) de Twingate. Se ejecuta en tu VPS y establece tĆŗneles cifrados solo de salida al relĆ© en la nube de Twingate, sin necesidad de reglas de firewall de entrada, puertos abiertos ni configuraciĆ³n de cliente VPN para tu equipo.

Alojar el conector en un VPS lo sitĆŗa cerca de tus recursos privados, lo que permite un control de acceso basado en la identidad a nivel de recurso. Solo los usuarios autenticados y autorizados en dispositivos aprobados pueden acceder a los servicios protegidos, reemplazando la expansiĆ³n descontrolada de VPN tradicionales con polĆ­ticas de acceso por aplicaciĆ³n.