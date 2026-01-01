WUD (What's Up Docker) es el sucesor de whats-up-docker, mantenido activamente y centrado por completo en mantener actualizadas las imágenes de contenedor en toda la infraestructura autoalojada. Inspecciona continuamente los contenedores en ejecución, consulta los registros de origen e informa exactamente qué imágenes tienen nuevas versiones disponibles: Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay y los registros autoalojados son compatibles de forma predeterminada.

Alojar WUD en tu propio VPS elimina cualquier dependencia de rastreadores de actualizaciones SaaS de terceros y mantiene el inventario completo de tu flota de contenedores dentro de la infraestructura que controlas. Los activadores pueden distribuirse a Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, webhooks genéricos o reconstruir pilas automáticamente.