Implementa WUD con instalación en un solo clic.
Monitor de código abierto que detecta actualizaciones de imágenes de Docker y te notifica a través de docenas de canales integrados.
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Todo lo que puedes crear con WUD
WUD (What's Up Docker) es el sucesor de whats-up-docker, mantenido activamente y centrado por completo en mantener actualizadas las imágenes de contenedor en toda la infraestructura autoalojada. Inspecciona continuamente los contenedores en ejecución, consulta los registros de origen e informa exactamente qué imágenes tienen nuevas versiones disponibles: Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay y los registros autoalojados son compatibles de forma predeterminada.
Alojar WUD en tu propio VPS elimina cualquier dependencia de rastreadores de actualizaciones SaaS de terceros y mantiene el inventario completo de tu flota de contenedores dentro de la infraestructura que controlas. Los activadores pueden distribuirse a Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, webhooks genéricos o reconstruir pilas automáticamente.
Funciones clave de WUD
Monitoreo de múltiples registros
Rastrea las actualizaciones a través de Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay y cualquier registro personalizado sin extensiones por proveedor.
Activar automatizaciones
Enruta eventos de nueva versión a Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, webhooks genéricos o trabajos de reconstrucción de contenedores.
Interfaz de usuario web y API REST
Explorar actualizaciones pendientes, inspeccionar resúmenes e integrar con paneles de control existentes a través de una API REST documentada.
Reglas de vigilancia granular
Incluye o excluye contenedores por etiqueta, nombre o registro, y elige entre estrategias de comparación semver, regex o digest.
Métricas de Prometheus
Exporta el contenedor y actualiza las métricas en /metrics para que las pilas de Grafana existentes puedan alertar sobre imágenes obsoletas.
Huella ligera
Se ejecuta como un único contenedor Node.js con un volumen de almacenamiento pequeño, adecuado para pequeñas instancias de VPS junto con cargas de trabajo de producción.
¿Por qué ejecutar WUD en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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