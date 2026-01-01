Mealie es un gestor de recetas autoalojado que importa recetas de cualquier sitio web con un solo clic, eliminando anuncios y desorden para almacenar recetas limpias y fáciles de buscar de forma permanente en tu servidor. Organiza las recetas por etiqueta y tipo de cocina, ajusta las raciones automáticamente y muestra información nutricional, todo ello en un modo de cocción optimizado para móviles.

Alojar Mealie por tu cuenta significa que tu colección de recetas sobrevive a los cierres de sitios web y a los cambios de plataforma, que los miembros de tu hogar pueden acceder a la misma biblioteca y que la planificación semanal de comidas genera listas de la compra consolidadas sin cuotas de suscripción.