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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Procesadores AMD EPYC
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con SABnzbd

SABnzbd es el principal descargador Usenet de código abierto, que automatiza todo el proceso desde el archivo NZB hasta el archivo final: descarga paralela desde múltiples servidores, verificación de integridad PAR2, reparación automática y extracción de archivos — todo ello sin pasos manuales. Ha sido la columna vertebral de los flujos de trabajo de automatización de medios durante más de una década.

Alojar SABnzbd en un VPS proporciona disponibilidad 24/7 para la monitorización RSS y las colas de descarga sin necesidad de mantener un ordenador doméstico encendido. El ancho de banda del centro de datos a menudo supera las velocidades residenciales, y las descargas se almacenan en el almacenamiento del VPS para su posterior transmisión o recuperación a través de Sonarr, Radarr y el conjunto más amplio de automatización de medios.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de SABnzbd

Procesamiento NZB automatizado

Gestiona automáticamente todo el proceso de descarga: obtener, verificar con PAR2, reparar archivos incompletos y extraer archivos sin intervención del usuario.

Soporte de múltiples servidores

Se conecta a múltiples proveedores de Usenet con orden de prioridad y configuración de servidores de relleno para completar las descargas a pesar de la cobertura incompleta de los artículos.

Integración de Sonarr y Radarr

Funciona como el cliente de descarga para la popular pila de automatización de medios arr, permitiendo flujos de trabajo de adquisición de series y películas totalmente automatizados.

Programación de ancho de banda

Establece límites de velocidad y horas activas para que las descargas no compitan con otros servicios durante los períodos de mayor uso.

Seguimiento de feed RSS

Vigila las fuentes RSS de los indexadores de Usenet y activa descargas automáticamente cuando se publica contenido nuevo que coincide con tus filtros.

¿Por qué ejecutar SABnzbd en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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