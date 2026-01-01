SABnzbd es el principal descargador Usenet de código abierto, que automatiza todo el proceso desde el archivo NZB hasta el archivo final: descarga paralela desde múltiples servidores, verificación de integridad PAR2, reparación automática y extracción de archivos — todo ello sin pasos manuales. Ha sido la columna vertebral de los flujos de trabajo de automatización de medios durante más de una década.

Alojar SABnzbd en un VPS proporciona disponibilidad 24/7 para la monitorización RSS y las colas de descarga sin necesidad de mantener un ordenador doméstico encendido. El ancho de banda del centro de datos a menudo supera las velocidades residenciales, y las descargas se almacenan en el almacenamiento del VPS para su posterior transmisión o recuperación a través de Sonarr, Radarr y el conjunto más amplio de automatización de medios.