Despliega ThinkDashboard con un solo clic.
Ligero panel de marcadores autohospedado con atajos de teclado y una interfaz minimalista basada en texto.
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Todo lo que puedes crear con ThinkDashboard
ThinkDashboard es un panel de marcadores minimalista y autoalojado, creado en Go y JavaScript puro, para personas que quieren una página de inicio de navegador rápida sin la sobrecarga de los paneles de control típicos de homelab. Los marcadores se agrupan en categorías, se organizan en varias páginas y se muestran a través de una interfaz limpia basada en texto que se carga al instante en ordenadores de escritorio y dispositivos móviles.
A cada marcador se le puede asignar un atajo de teclado, por lo que abrir un destino frecuente es tan rápido como pulsar una tecla. Sin ratón, sin menú desplegable de búsqueda y sin extensiones de terceros. Todos los datos residen en archivos JSON en un volumen persistente, lo que hace que las copias de seguridad sean triviales y mantiene tu colección de marcadores completamente en tu propio VPS en lugar de un servicio de marcadores alojado.
Funciones clave de ThinkDashboard
Atajos del teclado
Asigna una tecla a cualquier marcador y ábrelo al instante desde el panel de control sin tocar el ratón.
Interfaz de usuario de texto minimalista
La interfaz limpia basada en texto mantiene el enfoque en tus enlaces en lugar de widgets, paneles meteorológicos o mosaicos de servicio.
Marcadores categorizados
Organiza enlaces en categorías personalizadas distribuidas en varias páginas del panel de control para una clara separación de contextos.
Personalización del tema
Cambia entre temas oscuros y claros o crea variantes de color personalizadas ilimitadas directamente desde la página de configuración.
Almacenamiento de archivos JSON
Todos los marcadores, páginas y ajustes se almacenan como archivos JSON planos en un volumen persistente para facilitar las copias de seguridad y el control de versiones.
Diseño responsivo
El diseño se adapta a teléfonos y tabletas para que tu página de inicio sea igual de rápida de usar lejos del escritorio.
¿Por qué ejecutar ThinkDashboard en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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