ThinkDashboard es un panel de marcadores minimalista y autoalojado, creado en Go y JavaScript puro, para personas que quieren una página de inicio de navegador rápida sin la sobrecarga de los paneles de control típicos de homelab. Los marcadores se agrupan en categorías, se organizan en varias páginas y se muestran a través de una interfaz limpia basada en texto que se carga al instante en ordenadores de escritorio y dispositivos móviles.

A cada marcador se le puede asignar un atajo de teclado, por lo que abrir un destino frecuente es tan rápido como pulsar una tecla. Sin ratón, sin menú desplegable de búsqueda y sin extensiones de terceros. Todos los datos residen en archivos JSON en un volumen persistente, lo que hace que las copias de seguridad sean triviales y mantiene tu colección de marcadores completamente en tu propio VPS en lugar de un servicio de marcadores alojado.