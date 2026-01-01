Despliega Yamtrack con un solo clic de instalación.
Rastreador de medios autohospedado para películas, series de televisión, anime, manga, juegos y libros con integración con Jellyfin.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Yamtrack
Yamtrack es una aplicación de seguimiento de contenido multimedia autoalojada que unifica tus listas de seguimiento y reproducción de películas, series de televisión, anime, manga, juegos, libros y cómics en un único panel de control. Recopila metadatos de TMDB y otras fuentes para ofrecerte información detallada de cada elemento que sigues, con seguimiento de progreso y gestión de estado.
Alojar Yamtrack en un VPS mantiene privada toda tu historia de consumo multimedia, sin seguimiento de terceros. La integración con Jellyfin permite el seguimiento automático de lo que ves desde tu servidor multimedia, la vista de calendario muestra los lanzamientos programados y la importación desde Trakt, MAL y AniList facilita la migración desde servicios existentes.
Funciones clave de Yamtrack
Seguimiento multimedia
Registra películas, series de televisión, anime, manga, juegos, libros y cómics en un panel de control unificado con estado por elemento.
Integración de Jellyfin
Marcar automáticamente películas y episodios como vistos cuando se reproducen en Jellyfin sin registro manual.
Importar desde Trakt y MAL
Migra tu historial de visualización existente desde Trakt, MyAnimeList, AniList y otros servicios a Yamtrack con unos pocos clics.
Calendario de lanzamiento
Ver las próximas fechas de lanzamiento de las series, películas y juegos que sigues en un calendario para planificar tu horario de visionado.
Notificaciones de lanzamiento
Recibe alertas sobre nuevos episodios y lanzamientos a través de Discord, Telegram o Slack para cualquier elemento de tu lista de seguimiento.
¿Por qué ejecutar Yamtrack en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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