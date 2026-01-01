Yamtrack es una aplicación de seguimiento de contenido multimedia autoalojada que unifica tus listas de seguimiento y reproducción de películas, series de televisión, anime, manga, juegos, libros y cómics en un único panel de control. Recopila metadatos de TMDB y otras fuentes para ofrecerte información detallada de cada elemento que sigues, con seguimiento de progreso y gestión de estado.

Alojar Yamtrack en un VPS mantiene privada toda tu historia de consumo multimedia, sin seguimiento de terceros. La integración con Jellyfin permite el seguimiento automático de lo que ves desde tu servidor multimedia, la vista de calendario muestra los lanzamientos programados y la importación desde Trakt, MAL y AniList facilita la migración desde servicios existentes.