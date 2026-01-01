Snipe-IT es un potente sistema de gestión de activos de TI de código abierto, construido sobre Laravel, que ayuda a las organizaciones a rastrear activos de hardware, licencias de software, accesorios y consumibles a lo largo de su ciclo de vida. Con más de 13.000 estrellas en GitHub, ofrece características de nivel empresarial que incluyen flujos de trabajo de entrada/salida, seguimiento de la depreciación, gestión de garantías e informes completos, todo ello sin costosas tarifas de licencia.

Autoalojar Snipe-IT en tu VPS te da la propiedad completa de los datos sensibles de activos y licencias sin costos recurrentes por usuario o por activo. La implementación respaldada por MariaDB se adapta desde pequeños equipos hasta grandes empresas, manejando miles de activos mientras mantiene consultas rápidas para el escaneo de códigos de barras, la generación de informes y las integraciones de la API REST.