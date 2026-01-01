Hasta un 69% de descuento en Snipe-IT

Despliega Snipe-IT en una instalación en un solo clic.

Gestión de activos de TI de código abierto gratuita para rastrear hardware, licencias de software y la depreciación en toda tu organización.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Snipe-IT en una instalación en un solo clic.

Elige un plan VPS para Snipe-IT

-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Snipe-IT

Snipe-IT es un potente sistema de gestión de activos de TI de código abierto, construido sobre Laravel, que ayuda a las organizaciones a rastrear activos de hardware, licencias de software, accesorios y consumibles a lo largo de su ciclo de vida. Con más de 13.000 estrellas en GitHub, ofrece características de nivel empresarial que incluyen flujos de trabajo de entrada/salida, seguimiento de la depreciación, gestión de garantías e informes completos, todo ello sin costosas tarifas de licencia.

Autoalojar Snipe-IT en tu VPS te da la propiedad completa de los datos sensibles de activos y licencias sin costos recurrentes por usuario o por activo. La implementación respaldada por MariaDB se adapta desde pequeños equipos hasta grandes empresas, manejando miles de activos mientras mantiene consultas rápidas para el escaneo de códigos de barras, la generación de informes y las integraciones de la API REST.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Snipe-IT

Registro de entrada/salida de activos

Haz un seguimiento exacto de quién tiene qué activo en cualquier momento con un flujo de trabajo optimizado de entrada y salida y notificaciones automáticas por correo electrónico.

Gestión de licencias

Gestiona las claves de licencia de software, el número de puestos y las fechas de renovación para asegurar el cumplimiento y evitar licencias excesivas o insuficientes.

Seguimiento de la depreciación

Calcular la depreciación de activos utilizando los métodos de línea recta o de saldo decreciente para informes financieros y contabilidad precisos.

Código de barras y códigos QR

Genera y escanea códigos de barras o códigos QR para cada activo, lo que permite realizar auditorías físicas rápidas y una gestión de inventario optimizada para móviles.

API REST e Informes

Exportar datos a CSV o Excel e integrar con sistemas externos a través de una API REST completa para flujos de trabajo de automatización e inteligencia de negocio.

¿Por qué ejecutar Snipe-IT en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Consulta nuestra política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

Atlas CMMS

Atlas CMMS

CMMS autoalojado para órdenes de trabajo, mantenimiento preventivo y seguimiento de activos

Desplegar
BunkerM

BunkerM

Broker MQTT Mosquitto todo en uno con interfaz de usuario web, editor de ACL y monitorización en tiempo real

Desplegar
DDNS Updater

DDNS Updater

Actualizador de DNS dinámico autohospedado para más de 40 proveedores, se ejecuta como un agente sin interfaz gráfica

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.