Hasta un 69% de descuento en ArcadeDB

Despliega ArcadeDB con un solo clic.

Base de datos multimodelo de alto rendimiento que soporta datos de grafos, documentos, clave-valor, series temporales y vectores en un solo motor.

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VPS administrado con IA
5,49  € /mes
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Despliega ArcadeDB con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
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Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
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Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
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Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con ArcadeDB

ArcadeDB es un motor de base de datos multimodelo de código abierto diseñado para un rendimiento extremo en diversos modelos de datos. A diferencia de las bases de datos de un solo modelo que te obligan a elegir entre estructuras de grafos, documentos o relacionales, ArcadeDB las maneja todas de forma nativa — almacenando y consultando relaciones de grafos, colecciones de documentos, pares clave-valor, series temporales, incrustaciones vectoriales y datos geoespaciales dentro de un único motor con total cumplimiento ACID.

Creado por el fundador de OrientDB, ArcadeDB está construido en Java de bajo nivel optimizado para una recolección de basura mínima, lo que permite millones de operaciones de registro por segundo. La interfaz web integrada ArcadeDB Studio proporciona ejecución de consultas, gestión de esquemas y visualización de grafos — no se requieren herramientas de cliente separadas después de la implementación.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ArcadeDB

Motor de datos multimodelo

Almacena y consulta datos de grafos, documentos, clave-valor, series temporales y vectoriales dentro de una única base de datos sin cambiar de herramientas ni sincronizar almacenes separados.

Siete lenguajes de consulta

Consulta usando SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, Lenguaje de consulta de MongoDB, PromQL o el protocolo Redis. Usa el lenguaje que se adapte a tu modelo de datos.

ArcadeDB Estudio

Interfaz web integrada para ejecutar consultas, gestionar esquemas, visualizar datos de gráficos y administrar la base de datos sin herramientas de cliente externas.

Búsqueda por similitud vectorial

Almacenamiento nativo de incrustaciones vectoriales y búsqueda de similitud para cargas de trabajo de IA y aprendizaje automático junto con tus datos operativos.

ACID a escala

Transacciones con plena conformidad ACID que procesan millones de registros por segundo, desde implementaciones de Raspberry Pi integradas hasta clústeres multinodo.

¿Por qué ejecutar ArcadeDB en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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