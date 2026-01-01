Hasta un 69% de descuento en Razzia

Implementa Razzia con un solo clic.

Plataforma de concursos en tiempo real autohospedada para organizar eventos de concursos multijugador desde tu propio VPS.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Razzia con un solo clic.

Elige un plan VPS para Razzia

-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Razzia

Razzia es una plataforma de cuestionarios en tiempo real de código abierto y autoalojada, diseñada para eventos en vivo, reuniones de equipo y sesiones de clase. Un anfitrión crea una sala de juego a través del panel de control de administrador protegido con contraseña, comparte el código de la sala con los participantes y controla el ritmo del cuestionario. Todo ello funciona en cualquier navegador moderno sin necesidad de que los participantes descarguen ninguna aplicación.

Alojar Razzia en tu propio VPS mantiene la privacidad del contenido de tus cuestionarios y los datos de los participantes, sin tarifas por juego ni dependencia de un servicio de terceros. El despliegue ligero de un solo contenedor lo hace práctico tanto para eventos ad hoc como para actividades de equipo regulares y recurrentes.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Razzia

Multijugador en tiempo real

El juego en vivo impulsado por WebSocket entrega preguntas y puntuaciones a todos los participantes simultáneamente, sin un retraso perceptible, incluso a través de diferentes redes.

No se requiere aplicación

Los participantes se unen al instante a través de cualquier navegador moderno usando un código de sala — sin cuenta, sin instalación y sin fricción de registro antes de que empiece el cuestionario.

Panel de control del administrador

La interfaz /manager protegida con contraseña le da al anfitrión control total sobre el flujo del juego: iniciar, avanzar y finalizar rondas a su propio ritmo.

Contenido de cuestionario personalizado

Define cuestionarios como archivos JSON almacenados en tu servidor, dándote el control total sobre las preguntas, respuestas y puntuación sin dependencia de proveedor.

Salas simultáneas

Gestiona múltiples salas de juego independientes desde una única instancia, para que un único despliegue pueda servir a varios equipos o sesiones al mismo tiempo.

¿Por qué ejecutar Razzia en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Consulta nuestra política de reembolsos para saber más.

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